سنيوره همه لبناني ها را به اتخاذ مواضعي آرام براي حل مشكلات داخلي دعوت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر،"فواد سنيوره" درگفتگو با خبرگزاري كويت تاكيد كرد: لبناني ها درنهايت هيچ گزينه اي به جزاتخاذ مواضع اساسي كه بروحدت و يكپارچگي آنان تاكيد دارد و از لبنان حمايت مي كند، ندارند.

وي همچنين گفت : دربرابرلبناني ها راهي به جزهمكاري فيمابين و رسيدن به نقاط مشترك وجود ندارد.

نخست وزيرلبنان خاطرنشان كرد: "توافق لبناني ها برسرمسائل و موضوعات موجود بيش از اختلافاتشان است و اين اختلافات هم برسرديدگاه هاي آنان است كه امري صحيح است و ما را برآن وا مي دارد كه مسيردرست و مثبتي را انتخاب كنيم".

سنيوره درمورد ارزيابي اش ازگزارشي كه "سرژ برامرتز" رئيس تيم بين المللي تروررفيق حريري ارائه داد،بيان كرد:"اين گزارش خوب بود و همانطوري كه "برامرتز" گفت اين تحقيقات پيشرفتهايي داشته است".

وي همچنين ابراز اطمينان كرد كه رئيس تيم تحقيقات سازمان ملل متحد در مورد ترور رفيق حريري روند صحيح و درستي را طي كند.

سنيوره درمورد تشكيل دادگاه بين المللي "ترورحريري" براي محاكمه متهمان اين جنايت توضيح داد كه درحال حاضرمذاكراتي را با "نيكولا ميشل" نماينده حقوقي دبيركل سازمان ملل متحد دنبال مي كند تا اينكه با وي به توافق برسد و بعد از آن ممكن است دولت لبنان دراين مورد نظرخود را ارائه دهد و سپس شوراي امنيت نيزبه منظورآمادگي براي تاييد آن، نظرمي دهد و دراين هنگام است كه دولت لبنان مي تواند نظرنهايي خود را اعلام كند تا اينكه به پارلمان براي گرفتن راي اعتماد درمورد آن ارائه شود.

نخست وزيرلبنان درمورد سفربه سوريه گفت : "براساس توافقات به عمل آمده و همچنين براساس اينكه معتقديم اين سفربه نفع لبنان و سوريه است، ازاين كشور ديدن مي كنيم".

وي همچنين تاكيد كرد برقراري روابط خوب بين دو كشور نتايج مثبتي را براي هردوطرف به همراه دارد و درادامه خواستارآن شد تا اين روابط براساس احترام متقابل بين دو كشور برادر باشد.

"فواد سنيوره" درادامه اين مصاحبه كه درآستانه سفرش به كويت انجام داد،همچنين بار ديگر از اسرائيل خواست تا از مزارع شبعا عقب نشيني كند و براين مسئله تاكيد كرد كه دولت لبنان تا آزادي خاك لبنان تمام آنچه را كه درتوان دارد به كارخواهد گرفت.

وي همچنين درمورد تصميم اسرائيل براي ادامه تجاوزات به حريم هوايي لبنان ازاين رژيم خواست تا تجاوزات دريايي و هوايي خود را متوقف كند و تاكيد كرد كه ارتش لبنان ازسوي دولت لبنان براي مقابله با هرگونه تجاوزات دشمن اسرائيلي دستورات كافي دارد.