قیمت گوشت از ۳۰ هزار تومان بالاتر نمی رود

مجتبی مزروعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمعیت روستائی یک ارزش برای ثروت کشور محسوب می شود که تصمیم داریم برای برنامه ریزی های هرچه بهتر و دقیق تر در استان خراسان رضوی، زمینه های ماندگاری آنها را در روستاها فراهم کنیم.

وی افزود: توسعه بازرگانی از اولویت های مهم در بخش کشاورزی استان است که باید با نگاه صادرات به آن نگریسته شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: برای تحقق این امر همکاری همه دستگاه ها همچنین بانک ها در استان مورد تاکید است تا بتوان با تولید محصول بیشتر توان رقابتی با کشورهای همجوار استان در زمینه صادرات را ایجاد کرد.

وی به اعتبارات صد میلیارد تومانی انتقال آب با لوله اشاره کرد و افزود: در بخش آبیاری تحت فشار محدودیتی نداریم که لازم است کشاورزان این طرح را به درستی استفاده کنند و بهره وری آب مورد توجه جدی قرار گیرد.

مزروعی با اشاره به این که خراسان رضوی با تولید بیش از ۵۵ هزار تن گوشت قرمز در سال ۹۵ مقام نخست تولید این محصول در کشور را به خود اختصاص داده است در مورد نوسان قیمت گوشت در بازار استان گفت: برنامه ریزی هایی در این خصوص صورت گرفته و در سطح استان در دست اقدام است و اجازه نمی دهیم قیمت گوشت از ۳۰ هزار تومان بالاتر برود و در این راستا مراکز عرضه گوشت ایجاد می شود و قیمت ها قطعا در سطح استان تحت کنترل خواهد بود.