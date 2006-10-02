"صبح بخير ايران"؛ 13 سال ميهمان جعبه جادويي

به گزارش خبرنگار مهر، با عكاس خبرگزاري به در ورودي صدا و سيما در خيابان ولي عصر مي رسيم. سكوت فضا را پر كرده است. بدون هيچ سئوال و جوابي از حراست رد مي شويم. از قرار ماه رمضان بر نگهبانان حراست تاثير گذاشته و بدون سئوال و جوابي سوار خودرويي مي شويم كه از طرف گروه صبح بخير ايران براي بردن ما به استوديو صبا فرستاده شده است.

استوديو صبا در بالاترين نقطه سازمان صدا و سيما قرار دارد. بعد از عبور از ميله هاي آبي و سفيدرنگي كه آرم شبكه اول سيما را در دل خود دارند، به گروه صبح بخير ايران ملحق مي شويم. سمت راست فضاي استوديوي صبا به استخري منتهي مي شود كه جلبك هاي بسياري سطح اش را فراگرفته و جاي نفس كشيدن هم برايش نگذاشته و سمت چپ به درختان تنومند و سر به فلك كشيده ختم مي شود. كار با سه دوربين ضبط مي شود، حتي گروه براي بهتر شدن نور تصوير پارچه هاي سفيد رنگي در بخش هاي مختلف نصب كرده اند تا نور مزاحم كار گروه نشود. فرهاد مصلح كار نور را بر عهده دارد.

در كنار تصويربرداران و دستيارانشان، فردي با بيسيم ايستاده و به كار گروه نظارت مي كند. او رابط ميان اتاق رژي با فضاي بيرون است. احمد توكلي مثل هميشه با لبخندي بر لب دارد شروع به احوالپرسي با بينندگان مي كند و برنامه شروع مي شود. البته كابل هاي دوربين كه به طور نامنظم روي زمين قرار دارد، راه رفتن را كمي مشكل مي كند. بعد از چند دقيقه اي پلاتو دعاي روز هفتم ماه رمضان با ترجمه پخش مي شود.

بعد از پخش دعا نوبت به گروه ورزش مي رسد كه صبح دلپذيري براي بينندگان فراهم كنند. من هم سري به اتاق رژي مي زنم تا از پشت مانيتورها شاهد برنامه باشند. برخلاف سكوت حاكم بر فضاي ضبط، شور و نشاط زيادي در اتاق رژي حاكم است. اين اتاق شامل 15 مانيتور است كه در سه رديف قرار دارند. ساعت بالاي مانيتورها 6:15 را نشانه گرفته است. مهران مقيمي كارگردان به همراه تيرداد رضايي صدابردار و بهرامي مقدم منشي صحنه جلوي مانتيور و هر يك جلوي دستگاهي نشسته اند. مقيمي جاي دوربين را مشخص و با ميكروفن نكات لازم را به عوامل يادآوري مي كند.

در رديف دوم هم فردي نشسته و مرتب كيفيت تصاوير را چك مي كند و اگر اشكالي ببيند به گروه تذكر مي دهد. بعد از چند دقيقه متوجه مي شود كابل دوربين سه محكم نيست و سريع با بيسيمي كه منشي صحنه دارد به گروه گفته مي شود زودتر كابل را محكم كنند. در كنار عوامل علي ملكي تهيه كننده روي صندلي نشسته، اما با تغيير هر آيتم او نيز از سر جاي خود بلند مي شود و نكاتي را به عوامل گوشزد مي كند.

ورزش صبحگاهي نيز همچنان ادامه دارد كه ناگهان دستگاه بيسيم ارتباط با پشت صحنه كه زير لباس سرگروه بچه هاي ورزشكار جاسازي شده، مي افتد، اما با يك حركت سريع دوربين اين صحنه از ديد بينندگان پوشيده مي شود و بعد از چند دقيقه ابوفاضلي روزنامه هاي ورزشي را مي خواند و پخش خبر ساعت 6:30 شروع مي شود. من نيز در اين فرصت كم صحبتي با علي ملكي تهيه كننده مي كنم.

البته او اشاره مي كند كه من جواب سئوال هاي شما را مي نويسم و بعد از كمي غرزدن كه خط ناخواناست، مشغول نگارش مي شود. عوامل هم هرازگاهي تكه كلام هايي نثارش مي كنند، اما او بي توجه به تمام اين حرف ها پاسخ سئوالاتم را مي نويسد. يكي از عوامل هم به شوخي مي گويد: "مشخص است آقاي ملكي از آن شاگردان زرنگي بود كه سر امتحان حاضر نبود برگه اش را باز بگذارد."

وي در پاسخ به اين سئوال كه وجود سه تهيه كننده در برنامه صبح بخيرايران تداخلي در هماهنگي به وجود نمي آورد، به مهر مي گويد: "برنامه صبح بخير ايران به علت اينكه به لحاظ ساختار و فرم ثابت است و كنداكتور برنامه به صورت هفتگي بسته مي شود، بنابراين تداخلي پيش نمي آيد. علاوه بر آن در هفته جلساتي بين تهيه كنندگان برگزار و هماهنگي درباره مهمانان و پلي بك ها انجام مي شود. علاوه بر آن يكي از تهيه كنندگان نظارت كلي روي آيتم هاي هفتگي دارد تا تداخلي پيش نيايد. مسعود بانصيري و غلامرضا بختياري هم دو تهيه كننده اين برنامه هستند."

ملكي درباره ريتم يكنواخت برنامه صبح بخير ايران و اينكه چرا شاهد تغييرات اساسي در اين برنامه نيستيم، خاطر نشان مي كند: "به نظرم يكي از رازهاي ماندگاري برنامه هاي روتين مثل صبح بخير ايران حفظ ساختار اصلي و فرمت اوليه آن است، ولي طي اين 13 سال كه از تولد اولين برنامه صبحگاهي تلويزيون ايران مي گذرد، تغييرات آيتمي زيادي وجود داشته است، اما تقسيم باكس هاي مختلف كه مخاطباني ثابت داشته، يكسان بوده است. مثل ورزش صبحگاهي كه در برخي مواقع زنده و گاهي پلي بك بوده است، خبر ورزشي و روزنامه هاي ورزشي اضافه شده و بعضي اوقات هم ورزش صبحگاهي را قهرمانان ملي انجام دادند."

تهيه كننده برنامه صبح بخير ايران مي افزايد: "بخش كودك هم در اين سال ها به دليل بينندگان ثابتي كه دارد با فرمت قبل باقي مانده است، اما اگر نگاهي به سال هاي قبل داشته باشيد متوجه مي شويد كه براي اولين بار مجري و عروسك در استوديو مجازي با اجراي بنفشه خواه و صداپيشگي شهروندي در بخش كودك همراه بوده است. مسابقه تلفني از ديگر تغييرات اين سال ها بوده و براي اولين بار در تلويزيون در سال 74 برنامه زنده سحر در صبح بخير ايران پخش شده است."

وي با اشاره به كنكاش كه از برنامه هاي شاخص صبح بخير ايران بود، مي گويد: "اين برنامه با حضور مسئولان به تحليل مسائل مختلف مي پرداخت كه با اجراي شهيدي فر بخش جذابي بوده كه اخبار راديو سراسري و گفتگوي خبري ساعت 22:30 هم كپي برداري شد."

بعد از چند دقيقه تيتراژ كودك فضاي اتاق رژي را پر مي كند و كارتون شروع مي شود. زهره وكيلي هم همراه عروسكي با نام مهروز برنامه اي براي كودك و نوجوان ارائه مي دهد. بعد از پخش چند وله، پلاتو، خبر ساعت هفت صبح، مسابقه، سرود، وله روي خط و پلاتو روزنامه ها دكتر فقيه رئيس سازمان بهزيستي به مناسبت روز سالمند در برنامه حضور پيدا مي كند و توضيحاتي ارائه مي دهد. من نيز گفتگوي كوتاهي با زهره وكيلي انجام مي دهم.

وي درباره پذيرش اجرا در برنامه صبح بخير ايران مي گويد: "من بعد از سه سال و دو ماه كه گوينده عروسك چيه در برنامه رنگين كمان بودم، بنا به يك اتفاق خوب براي اجراي بخش كودك و نوجوان برنامه صبح بخير ايران به مدت نيم ساعت انتخاب شدم و با توجه به تغيير مديريت در برنامه رنگين من از آن برنامه استعفا دادم و از 14 فروردين كار خودم را در صبح بخير ايران شروع كردم. تا پايان فصل بهار مجري اين بخش بودم. تا اينكه با شروع سال تحصيلي با برنامه "خورشيد خانم سلام" در كنار عروسكي با نام مهروز كارم را در اين برنامه شروع كردم. اميدوارم بچه ها از اين بخش استقبال كنند."

وي در ادامه با اشاره به جذابيت كار براي بچه ها به خبرنگار مهر مي گويد: "برخلاف اينكه دوست نداشتم براي بچه ها كار كنم، ولي ناخودآگاه كارم به عرصه كودك در صدا و سيما ختم شد، ولي كار براي بچه ها شيرين است. من بايد تفكرم را به دنياي كودكان منتقل كنم، اما شيرين است و جذابيت خاص خودش را دارد. البته من دوست دارم كار براي نوجوان و بزرگسال هم تجربه كنم. علاوه بر آن با توجه به اينكه چند روز بيشتر از عمر برنامه "خورشيد خانم سلام" مي گذرد، اما بازتاب خوبي ميان كودكان داشته است."

هنگام پخش خبر ساعت هشت هم با احمد توكلي گفتگو مي كنم. وي درباره اينكه بعد از گذشت 13 سال از سابقه برنامه صبح بخير ايران براي جلوگيري از روزمرگي در اجرا چه تمهيداتي در نظر مي گيرد، مي گويد: "براي جذب مخاطبان مجري بايد اطلاعاتش به روز باشد. اين اطلاعات كمك زيادي به مجري مي كند و مردم هم اين توقع را دارند. اگر هر روز ما يكي باشد كه ديگر بيننده اي نخواهيم داشت. همچنين بايد اطلاعات را به روز و سعي كنيم اطلاعات مفيد ارائه دهيم. مجري پل ارتباطي بين مردم و مسئولان است."

وي در ادامه مي افزايد: "با توجه به اينكه برنامه از ساعت شش صبح شروع مي شود و تا 9 ادامه دارد، در هر ساعت بينندگان تغيير مي كنند و قشرهاي مختلفي بيننده برنامه هستند، به همين دليل بايد موضوعات متفاوت و متناسب با مخاطبان باشد. توقع بيشتر مردم از برنامه هاي تلويزيوني، عنوان كردن مسائلي است كه مردم با آن درگير هستند. ما نبايد نگاه يك سويه اي داشته باشيم و ارتباط با مردم را هميشه داشته باشيم. اگر مخاطب راضي نباشد، مشخص مي شود كه ما در كارمان تعلل كرده ايم."