گفتگوي اديان عاملي براي معرفي دقيق اسلام است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسلاميك نيوز، دكتر عبدالله بن عبدالمحسن تركي دبير كل انجمن جهاني مسلمانان طي ديدار با دكتر محمد مفتوح بسيوني وزير امور ديني اندونزي به بررسي برخي از مسائل روز جهان اسلام و ارتباط ميان دو سازمان پرداختند.

دبيركل انجمن جهاني مسلمانان مسائل مشترك ديني كشورهاي اسلامي را مورد بررسي قرار داد و اظهار داشت: بايد زمينه هاي لازم براي برنامه هاي تبليغي و فرهنگي اسلام فراهم شود و با در نظر گرفتن جنبه هاي مختلف به ارشاد و تبليغ دين اسلام به منظور حمايت از نسل جوان جهت دور كردن آنها از انحرافات اقدام كرد.

وي با بيان اينكه اسلام دين اعتدال و ميانه روي است، گفت: بايد آموزه ها و تعاليم دين اسلام را به درستي و اصولي ميان نسل جوان و مسلمانان كشورهاي اسلامي و غير اسلامي اشاعه و توسعه داد.

وزير امور ديني اندونزي نيز در اين ديدار با بيان اينكه همه كشورهاي اسلامي بايد به خدمت رساني به دين اسلام و مسلمانان اقدام كنند، افزود: اشاعه آموزه هاي اسلام يكي از اصلي ترين وظايف مسلمانان محسوب مي شود، از اين رو در ماه مبارك رمضان كه از ماههاي خاص و ويژه است، مسلمانان به منظور كمك به يكديگر و انجام امور خير نسبت به ماههاي ديگر آمادگي بيشتري داشته و در انجام آن كوشيده، از يكديگر پيشي مي گيرند و در واقع سعي مي كنند از فرصتهاي اين ماه نهايت استفاده را داشته باشند .

دبير كل انجمن جهاني مسلمانان تأكيد كرد: تلاش در زمينه گفتگوي ميان اديان و برقراري ارتباطات عميق با كشورهاي اسلامي و غير اسلامي مفيد بوده و از ضروريات جهان فعلي به شمار مي رود، اين امر منجر به معرفي دين اسلام و حقيقت آن خواهد شد، همچنين برقراري گفتگوي ميان اديان وسيله اي براي دفاع از اين دين شده و اتهامات نادرست به اسلام و مسلمانان را از بين مي برد.