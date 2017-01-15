محلات آلوده مازندران پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی عصر یکشنبه در جلسه ارزیابی عملکرد ستاد صیانت استان از حریم امنیت عمومی و عفاف وحجاب اظهار داشت: از سال ۹۲ اقدامات جدی در حوزه عفاف و حجاب آغاز شد و امروز شاهد فعالیت تیمی و جدی هستیم.
وی تصریح کرد: جلسات متعددی در سطوح مختلف تشکیل شد تا یک فهم عمومی در بین جامعه ایجاد شود باوجود آسیبهای اجتماعی اعتیاد، فساد، طلاق و حاشیهنشینی، برنامههای مختلف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تدوین شده است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران بابیان اینکه آسیبهای اجتماعی در حوزههای مختلف درگذر زمان شکلگرفته و نیازمند یک کار وسیع اجتماعی و سراسری است افزود: بر اساس مؤلفههای ۸ گانه محلات آلوده استان پاکسازی شد.
یونسی گردشگر پذیر بودن مازندران را یکی از مؤلفههای قابلتوجه و ارزیابی استانی عنوان کرد و گفت: بیش از ۹۸ درصد مردم استان شیعه هستند و یکدستی قومی در استان آسیبندیده و این نشان می دهد رعایت بسیاری از مؤلفهها در بومیان محلی استان بالا است ولی با هجوم گردشگران دچار چالش میشود.
وی متذکر شد: با سازمانهایی که در حوزه صیانت از امنیت عمومی و عفاف حجاب همکاری نکرده اند و یا همکاری کمی داشتهاند در چارچوب قانون برخورد خواهد شد وبازرسان ستاد صیانت بهصورت مدرن بازرسی خواهند داشت.
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