بازي هاي كامپيوتري به برنامه هاي درسي دانشگاه ها وارد مي شود

بازي هاي كامپيوتري و مديريت ترافيك به عنوان نيازهاي جامعه امروزي در برنامه هاي درسي دانشگاهي به عنوان واحد درسي يا رشته دانشگاهي اضافه مي شود.

مسعود فرزانه در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه مهر در ساري افزود: كيفيت آموزش عالي و توسعه مشاغل مبتني بر دانش از اهداف اصلي دانشگاه جامع علمي كاربردي است.



وي اضافه كرد: هم اكنون 9 هزار دانشجو در 20 مركز علمي - كاربردي در 11 شهرستان مازندران مشغول به تحصيل هستند.



به گفته رئيس دانشگاه جامع علمي- كاربردي مازندران، هم اكنون 86 رشته علمي- كاربردي در اين دانشگاه استان مازندران وجود دارد.