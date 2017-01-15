چین دو ناوچه گشت زنی در اختیار پاکستان گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آو ایندیا، چین با هدف تامین امنیت کریدور اقتصادی چین - پاکستان دو ناوچه گشت زنی در اختیار پاکستان قرار داد.

این ناوچه ها روز گذشته از سوی چین تحویل نیروی دریایی پاکستان شد.

قرار است چین دو ناوچه دیگر را نیز در آینده نزدیک تحویل نیروی دریایی پاکستان دهد.

ارتش پاکستان اخیرا واحد جدیدی را برای تامین امنیت کریدور اقتصادی این کشور با چین ایجاد کرده است. این کریدور شهر مرزی کاشغر چین را به بندر گواتر در پاکستان وصل می کند.

گفتنی است پروژه های در حال ایجاد دو کشور ارزشی بالغ بر ۵۴ میلیارد دلار دارند.