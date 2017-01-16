شناسایی ارتباط بین تکان مغزی و آلزایمر

به گزارش خبرنگار مهر، در یک مطالعه جدید، محققان ۱۶۰ نفر از سربازان ایالات متحده در جنگ های عراق و افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. محققان دریافتند که تکان مغزی به نظر می رسد بیماری های مربوط به زوال عقل و آلزایمر را در افرادی که به طور ژنتیکی در معرض ابتلا به این بیماری ها هستند، سرعت می بخشد. با این حال، این مطالعه نمی تواند ثابت کند که تکان مغزی خطر ابتلا به آلزایمر را افزایش می دهد.

مسئول ارشد مطالعه جاسمیت هایز استاد روانپزشکی در دانشکده پزشکی بوستون گفت: «ما دریافتیم که داشتن یک ضربه مغزی همراه است با ضخامت قشر پایین تر مناطق مغز که اولین جایی هستند که در بیماری آلزایمر تحت تاثیر قرار می گیرند. نتایج ما نشان می دهد که در صورت وجود عوامل ژنتیکی، تکان مغزی می تواند کاهش حافظه و ضخامت قشر در مناطق مرتبط با بیماری آلزایمر را سرعت ببخشد.»

محققان گفتند که سربازان در مطالعه، با میانگین سنی ۳۲ سال، نسبتا جوان بودند.

نویسندگان این مطالعه نشان دادند که این تحقیقات می تواند منجر به شناسایی مکانیسم های مربوط به ضربه مغزی شود که به بیماری های مغز مانند آلزایمر، پارکینسون و انسفالوپاتی ضربه مزمن (CTE)سرعت می بخشد.