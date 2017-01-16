صنعت پرورش مایه در کرمان توسعه می یابد

احمد مسعودی در گفتگو با مهر اظهار داشت: استان کرمان با وجود محدودیت منابع آبی اما از پتانسیل های بالایی در زمینه تولید ماهی سردآبی و گرم آبی برخوردار است.

وی تصریح کرد: با وجود محدودیت منابع آبی کشاورزان می توانند با استفاده از تسهیلات در دسترس در کنار مزارع کشاورزی و با استفاده از منابع موجود استخر پرورش ماهی نیز احداث کنند و کارشناسان ما راهنمایی های لازم را در این خصوص انجام خواهند داد.

مسعودی افزود: با اجرای این طرح از آب کشاورزی در ابتدا در زمینه پرورش ماهی استفاده می شود و در نهایت به آبیاری مزارع و باغ ها اختصاص خواهد یافت.

وی ادامه داد: در مرحله دوم رها سازی بچه ماهی ها در استخرهای و مزاره پرورش ماهی شهرستان کرمان در سال جاری ۵۳ هزار قطعه ماهی رها سازی شده است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان کرمان بیان کرد: از این تعداد ۱۰ هزار قطعه گرم آبی و بقیه به پرورش ماهی سردآبی اختصاص یافته است.

وی تاکید کرد: جهاد کشاورزی از سرمایه گذاری در این بخش استقبال می کند و با توجه به بازار خوب فروش ماهی در استان کرمان می توان این سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه را تضمین کرد.