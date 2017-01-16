کشف و ضبط ۱۰۴ طاقه پرده توری طرحدار ترکیه ای در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ممیزی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران از کشف و ضبط ۱۰۴ طاقه پرده توری طرحدار ترکیه ای در محور زنجان به خرمدره از یک دستگاه خودرو نیسان خبر داد و افزود: در این راستا پرونده ای در تعزیرات حکومتی شهرستان ابهر تشگیل و مراحل رسیدگی آغاز شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت:این راننده هیچ گونه مدرک معتبر در راستای ورود قانونی کالاها به داخل کشور را نداشته که این امر نشان دهنده قاچاق کالا ها است.

ممیزی تاکید کرد: ارزش ریالی این کالای قاچاق یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال بوده است و این محموله 26 دی ماه توسط پلیس کشف شده است.

وی به ورود پرونده های تخلفاتی به تعزیرات حکومتی استان زنجان طی ۹ ماهه سالجاری اشاره کردو افزود: طی این بازه زمانی ۳ هزار و ۶۰۶ فقره پرونده به این اداره ارسال شده است.

ممیزی وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی را رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه عنوان کرد و افزود: این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام می دهد و رسیدگی به تخلفات اعم از گران فروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و رعایت نکردن قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرف کنندگان انجام می شود و از وظایف تعزیرات است.

وی تصریح کرد: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص مبارزه با کالای قاچاق اداره تعزیرات حکومتی مقابله لازم با قاچاق کالا را دارد.