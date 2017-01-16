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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۹:۰۰

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان خبر داد:

کشف و ضبط ۱۰۴ طاقه پرده توری طرحدار ترکیه ای در زنجان

کشف و ضبط ۱۰۴ طاقه پرده توری طرحدار ترکیه ای در زنجان

زنجان- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان از کشف و ضبط ۱۰۴ طاقه پرده توری طرحدار ترکیه ای در محور زنجان به خرمدره از یک دستگاه خودرو نیسان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ممیزی شامگاه یکشنبه  در جمع خبرنگاران از کشف و ضبط ۱۰۴ طاقه پرده توری طرحدار ترکیه ای در محور زنجان به خرمدره از یک دستگاه خودرو نیسان خبر داد و افزود: در این راستا پرونده ای در تعزیرات حکومتی شهرستان ابهر تشگیل و مراحل رسیدگی آغاز شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت:این راننده هیچ گونه مدرک معتبر در راستای ورود قانونی کالاها به داخل کشور را نداشته که این امر نشان دهنده قاچاق کالا ها است.

ممیزی تاکید کرد: ارزش ریالی این کالای قاچاق یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال بوده است و این محموله 26 دی ماه توسط پلیس کشف شده است.

وی به ورود پرونده های تخلفاتی به تعزیرات حکومتی استان زنجان طی ۹ ماهه سالجاری اشاره کردو افزود: طی این بازه زمانی ۳ هزار و ۶۰۶ فقره پرونده به این اداره ارسال شده است. 

ممیزی وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی را رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه عنوان کرد و افزود: این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام می دهد و رسیدگی به تخلفات اعم از گران فروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و رعایت نکردن قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرف کنندگان انجام می شود و از وظایف تعزیرات است.

وی تصریح کرد: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص مبارزه با کالای قاچاق  اداره تعزیرات حکومتی مقابله  لازم با قاچاق کالا را دارد.

کد مطلب 3878082

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