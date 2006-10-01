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۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۳

كيودو نيوز؛

اينپكس به علت فشارهاي آمريكا از توسعه آزادگان كنار مي‌كشد

اينپكس به علت فشارهاي آمريكا از توسعه آزادگان كنار مي‌كشد

خبرگزاري كيودونيوز گزارش داد از آنجا كه دولت ژاپن تحت فشار آمريكا قرار دارد و با احتمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران مواجه است، از طرح توسعه آزادگان حمايت نمي‌كند و به همين دليل، اينپكس قادر به توسعه آزادگان نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از كيودونيوز، منابع آگاه در دولت ژاپن اعلام كردند: دولت ژاپن به شركت اينپكس اطلاع داده كه به علت احتمال تحريم اقتصادي ايران، از پروژه توسعه ميدان آزادگان حمايت مالي نخواهد كرد.

بر اساس اين گزارش، دولت ژاپن اين موضع خود را به آمريكا كه قويا با مشاركت توكيو در پروژه‌هاي نفتي ايران مخالف است، اعلام كرده است.

مقامات مطلع اعلام كرده‌اند در صورتي كه دولت ژاپن از توسعه ميدان آزادگان حمايت مالي نكند، شركت اينپكس به تنهايي نخواهد توانست اين پروژه 2 ميليارد دلاري را به انجام برساند و اين امر به معناي كنار كشيدن ژاپن از اين پروژه خواهد بود.

اينپكس 75 درصد پروژه توسعه ميدان آزادگان را كه داراي 26 ميليارد بشكه ذخاير نفتي است، در اختيار دارد اما تاكنون از آغاز عمليات توسعه اين ميدان كه قرارداد آن در فوريه سال 2004 منعقد شد، خودداري نموده است.

وزير امور اقتصادي ژاپن پيش از اين در كنفرانس مطبوعاتي روز جمعه اعلام كرد كه مسائل هسته‌اي ايران در پشت پرده پروژه توسعه آزادگان قرار دارند.

کد مطلب 387809

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