تمبر یادبود چهارمین همایش ملی طب پیشگیری رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمبر یادبود چهارمین همایش ملی طب پیشگیری و دومین همایش بین المللی طب پیشگیری با حضور دکتر حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش، دکتر حسن عراقی زاده رئیس بهداشت و درمان ستاد مشترک نیروهای مسلح و دکتر لشکری رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارتش در بندرعباس رونمایی شد.

همایش طب پیشگیری و درمان دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیرسطحی از صبح یکشنبه در بندرعباس به آغاز بکار کرد و تا روز ۲۹ دی ماه ادامه خواهد داشت. در این همایش ۱۲ نشست تخصصی علمی و ۹ کارگاه برگزار می شود.

سلامت شغلی در دریا، مدیریت پایش، ارزیابی و درمان بیماری ها در دریا، بهداشت، امداد و درمان نبردهای دریایی، امداد و نجات دریایی، مدیریت دانش و اطلاعات پزشکی در دریا، اورژانس های دریایی، پرستاری و تریاژ در دریا، فناوری های نوین طب دریا، مدیریت فناوری اطلاعات در دریا، مدیریت تجهیزات و اقلام بهداشتی، امدادی و درمانی، مدیریت منابع انسانی در دریا و ساحل و طب ورزش ها و تفریحات دریایی از محورهای چهارمین همایش ملی طب پیشگیری، بهداشت و امداد دریایی خواهد بود.