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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۴۱

تمبر یادبود چهارمین همایش ملی طب پیشگیری رونمایی شد

تمبر یادبود چهارمین همایش ملی طب پیشگیری رونمایی شد

بندرعباس - تمبر یادبود چهارمین همایش ملی طب پیشگیری با حضور دکتر حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در بندرعباس رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمبر یادبود چهارمین همایش ملی طب پیشگیری و دومین همایش بین المللی طب پیشگیری با حضور دکتر حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش، دکتر حسن عراقی زاده رئیس بهداشت و درمان ستاد مشترک نیروهای مسلح و دکتر لشکری رئیس دانشگاه علوم پزشکی  ارتش در بندرعباس رونمایی شد.

همایش طب پیشگیری و درمان دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیرسطحی از صبح یکشنبه در بندرعباس به آغاز بکار کرد و تا روز ۲۹ دی ماه ادامه خواهد داشت. در این همایش ۱۲ نشست تخصصی علمی و ۹ کارگاه برگزار می شود.

سلامت شغلی در دریا، مدیریت پایش، ارزیابی و درمان بیماری ها در دریا، بهداشت، امداد و درمان نبردهای دریایی، امداد و نجات دریایی، مدیریت دانش و اطلاعات پزشکی در دریا، اورژانس های دریایی،  پرستاری و تریاژ در دریا، فناوری های نوین طب دریا، مدیریت فناوری اطلاعات در دریا، مدیریت تجهیزات و اقلام بهداشتی، امدادی و درمانی، مدیریت منابع انسانی در دریا و ساحل و طب ورزش ها و تفریحات دریایی از محورهای چهارمین همایش ملی طب پیشگیری، بهداشت و امداد دریایی خواهد بود.

کد مطلب 3878096

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