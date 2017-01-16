آغاز نیم فصل دوم بدون تعطیلات/ جدال مدعیان قهرمانی در نصف جهان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم و اولین هفته از دور برگشت رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور فردا سه شنبه با برگزاری ۵ دیدار در شهرهای اصفهان، ارومیه، اراک ، سبزوار و مردوشت پیگیری می شود.

در این هفته دو تیم مدعی رده دوم و سوم جدول در نصف جهان به مصاف هم می روند. فولادی که در نیم فصل لیگ فراز و نشیب زیادی داشتند بالاخره با تدبیر مدیرعامل باشگاه و سرمربی تیم شان موفق شدند به رده سوم جدول صعود کنند و حالا جدی تر از قبل دنبال تثبیت یا صعود در جایگاه خود هستند. شاگردان محسن طاهری این هفته میزبان تیم باشگاهی شهرداری کاشان خواهند بود. کاشانی که امید داشتند در آخرین هفته دور رفت به حساب تجربه خارجی شان در هلند عنوان صدرنشینی را بدست آورند مصمم تر از قبل می خواهند در جدول صعود کنند و به دنبال برد هستند.

در دومین دیدار این هفته تیم هپکو اراک میزبان مس کرمان است هپکویی ها با گذر از نیمی از بازیهای لیگ همچنان در گرداب مشکلات مالی خود غرق هستند تکلیف خود را برای حضور در رقابتها نمی دانند. این هفته برای مسی ها در صورت از دست رفتن روحیه اراکی ها هفته خوش شانسی می تواند باشد.

اما تیم نفت و گاز گچساران صدرنشین لیگ این هفته میهمان تیم شهرداری ارومیه است. ارومیه تنها تیمی است که از دو بازیکن خارجی در ترکیب تیمش استفاده می کند اما نتوانست با وجود این سرمایه گذاری حتی امید به حضور در رده های میانی جدول داشته باشد.

در این هفته دو تیم میانه جدول و پایین جدول بیتا سبزوار و توسعه عمران بافق در سبزوار به مصاف هم می روند. سبزواری ها این امید را دارند که در صورت شکست فولاد در اصفهان و کسب پیروزی با ۱۱ امتیاز شانس ایستادن در رده چهارم جدول را بدست آورند.

در مردوشت تیم نوین قطره میزبان تیم نیروی زمینی تهران و شاگردان ظهرابی است. نیروی زمینی که در میانه جدول جای داشت با چند شکست و کسب برد حریفان در نیم فصل به رده انتهای جدول سقوط کرد. این تیم که با ترکیبی از هندبالیست های جوان و سرباز در لیگ حاضر است تنها تیم پایتخت نشین لیگ برتر هندبال مردان است.

برنامه کامل دیدارهای هفته نخست رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور به شرح زیر است:

* فولاد مبارکه سپاهان – شهرداری کاشان

* هپکو اراک – مس کرمان

* شهرداری ارومیه – نفت و گاز گچساران

* بیتا سبزوار – توسعه عمران بافق

* نوین قطره مهر پارسه مرودشت – نیروی زمینی تهران

جدول رده بندی:

۱- نفت و گاز گچساران با ۱۴ امتیاز

۲- شهرداری کاشان با ۱۳ امتیاز

۳- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با ۱۱ امتیاز

۴- بیتا سبزوار با ۹ امتیاز

۵- مس کرمان با ۸ امتیاز

۶- هپکو اراک با ۸ امتیاز

۷- نوین قطره مهر پارسه مرودشت با ۸ امتیاز

۸- توسعه و عمران بافق با ۷ امتیاز

۹- شهرداری ارومیه با ۶ امتیاز

۱۰- نیروی زمینی تهران با ۶ امتیاز