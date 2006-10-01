نماينده جمهوري اسلامي ايران در يونسكو در گفتگو با مهر : مولانا هديه زبان فارسي به جهان است / بزرگداشت مولانا فرصتي براي زدودن فواصل فرهنگي ميان ملتهاست

دكتر احمد جلالي در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر با بيان اين مطلب افزود : هر چند در همه جهان واضح است كه مولانا فرزند تمدن ايران و هديه زبان فارسي به جهان است اما او بنا به گفته خودش وراي تعلقات مرزها و جغرفياست. او آمده است تا ديوارهاي بين ملت ها را از ميان بردارد و اگر از خودش بپرسيم كه اهل كجا هستي بي درنگ خواهد گفت : نيمي از آب و گل، نيمي ز جان و دل، نيمي لب دريا و ...

وي ادامه داد : بزرگداشت مولوي وسيله مناسبي براي زدودن فاصله هاي فرهنگي ميان كشورهاي منطقه و حوزه تمدني زبان فارسي است.

نماينده جمهوري اسلامي ايران در سازمان يونسكو تصريح كرد : به عنوان نمونه، تشابهات ميان ايران و افغانستان به حدي است كه مي توان گفت اين دو ملت، در حقيقت يك ملت اند. آنچه روشن است ميان تمدن ايراني و تركيه اي هم ميراث مشتركي وجود دارد. نفس اين كه مولانا در قونيه چند دهه درس شعر و ادب فارسي مي گفته و صاحب نفوذ بوده نشان دهنده اين است كه در آن زمان در تمدن عثماني هم زبان فارسي زبان رايج و شناخته شده اي بوده كه به اهل فرهنگ تعلق داشته است.

وي با تاكيد بر اين كه نقاط اشتراكي از اين دست عامل زدودن ديوارهاي ميان ملتهاست، گفت : اين ارتباط از رهگذر زبان فارسي عايد شده و بزرگاني از سراسر جهان تلاش كرده اند كه آثار او را به زبان هاي مختلف ترجمه كنند. ما بسيار خوشحاليم كه نه فقط تركيه و افغانستان بلكه همه جهان مولانا را از خود مي دانند. بزرگداشت مولانا دستاويز مناسبي براي برون آمدن از غفلت هاي گذشته و برقرار كردن رابطه اي دائمي و استوار با حوزه تمدني اسلامي و فارسي است تا همان گونه بشود كه آن عارف مي خواست : ما براي وصل كردن آمديم ني براي فصل كردن آمديم.

جلالي اضافه كرد : اگر به عالم معنا رجوع كنيم متوجه مي شويم كه مولانا بيش از همه متعلق به كساني است كه صداي او را بهتر بشنوند. هر كس صداي او را بهتر بشنود مولوي از آن اوست، همچنان كه بلا تشبيه پيامبر اسلام نيز در عربستان زاده شد اما در هر نقطه از جهان كه صداي او را بهتر بشنوند و درك كنند پيامبر متعلق به آنهاست. وقتي اويس قرن بي آن كه پيامبر را ديده باشد بوي حضرت را مي شنيد و پيامبر هم بوي او را استشمام مي كرد متوجه مي شويم كه اين رابطه از جنس معنا و معرفت است.

وي با اشاره به اقبال جهاني آثار مولانا گفت : اين موفقيت حتي بدون دسترسي به زبان اصلي (فارسي) حاصل شده است. مثلا ترجمه هايي كه در آمريكا انجام شده عمدتا از روي ترجمه هايي است كه نيكلسون و ماري شيمل انجام داده اند و در واقع همه اقبالي كه به آثار اين شاعر شده است، انعكاس و بازتاب تاثير مولانا بوده كه بسيار قدرتمند هم بوده است.

نماينده ايران در يونسكو تصريح كرد : به نظر مي رسد امروزه خلائي در فضاي فكري بشر وجود دارد كه بطور طبيعي و بدون اين كه ما كاري كرده باشيم باعث شده تا خود به خود مصاديقي از جنس مولانا جايگاه خود را پيدا كند.