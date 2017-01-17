توسعه ناوگان اتوبوسرانی درون شهری باغستان مقرون به صرفه نیست

سعید علیمحمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به موقعیت خاص منطقه ای شهر باغستان اظهار داشت: منطقه مذکور، شهری خوابگاهی است که عمده جابجایی ها در این محدوده به واسطه خودروهای سبک همچون تاکسی و...انجام می پذیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر باغستان عنوان کرد:عمده سفرها در این شهر، برون شهری بوده و جابجایی های درون شهری در منطقه باغستان چندان قابل توجه نیست.

وی افزود:این شرایط باعث شده تا نسبت به توسعه ناوگان حمل و نقل درون شهری در بخش اتوبوسرانی، تمرکز زیادی نشود، زیرا چنین طرح هایی مقرون به صرفه نیست و با استقبال چندانی هم مواجه نمی شود.

علیمحمدی عنوان کرد:تردیدی وجود ندارد که ناوگان حمل و نقل در هر منطقه ای درتحقق توسعه پایدارِ آن نقش بسزایی ایفا می کند و ما نیز در شهر باغستان تلاش کرده ایم به فراخور نیازهای موجود، تلاش حداکثری لازم را برای بهبود امکانات لحاظ کنیم، اما به هر ترتیب در عرصه مدیریتی موضوع میزان هزینه کرد در طرح ها و پروژه ها و ضریب بهره وری و استقبال عمومی از آن، از نکات ظریفی محسوب می شود که توجه به آن اجتناب ناپذیر است.

وی یادآور شد:امیدواریم با تقویت بنیه مالی، شاهدبهبود زیرساخت ها در دو بخش کمی وکیفی باشیم و بدون تردید با استمرار موفقیت های حاصل شده، شهر باغستان در آینده به یکی از مناطق ممتاز در شهرستان شهریار تبدیل خواهد شد.