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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۴:۱۰

در حاشیه کنفرانس پاریس؛

وزرای خارجه مصر و ترکیه گفتگو کردند

وزرای خارجه مصر و ترکیه گفتگو کردند

وزرای خارجه مصر و ترکیه در حاشیه کنفرانس پاریس که روز یکشنبه درباره روند سازش در خاورمیانه برگزار گردید، با یکدیگر گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «سامح شکری» وزیر امور خارجه مصر و «مولود چاوش اوغلو» همتای ترکیه ای وی روز یکشنبه در حاشیه کنفرانس پاریس که درباره روند سازش بین رژیم صهیونیستی و فلسطین برگزار شده بود با یکدیگر گفتگو کردند.

این در حالی است که روابط آنکارا و قاهره از زمان سرنگونی «محمد مرسی» رئیس جمهور سابق و از اعضای اخوان المسلمین مصر رو به سردی گراییده است.

گفتنی است که پس از روی کار آمدن «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور کنونی در مصر از ژوئیه سال ۲۰۱۳ روابط میان آنکارا و قاهره تیره و تار شد. دولت آنکارا در طول این مدت همواره از السیسی به عنوان کودتاچی یاد کرده است.

آنکارا از مقامات مصر خواسته است که احکام اعدام علیه رهبران گروه اخوان المسلمین را که پس از سرنگونی محمد مرسی صادر شده است، لغو نمایند.

کد مطلب 3878138

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