نحوه انتخاب رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اعلام شد

یک منبع آگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی درگفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتخاب رئیس هیات موسس وهیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ترکیب هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس اساسنامه این دانشگاه ۹ نفر است که اگر این تعداد به کمتر از ۶نفر برسد، در آن صورت باید یک فرد جدید معرفی شود.

وی ادامه داد: اکنون تعداد اعضای هیات موسس با فوت آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله هاشمی رفسنجانی به کمتر از ۶ نفر نرسیده است.

این منبع آگاه خاطرنشان کرد: بنابراین هیات موسس دانشگاه آزاد نیازی ندارد که افراد جدیدی را به عنوان هیات موسس به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کند، البته نه اینکه نتواند کسی را پیشنهاد دهد، الزامی ندارد.

وی افزود: درباره رئیس هیات موسس نیز باید اعضای هیات موسس رای گیری کرده و از بین خودشان رئیس انتخاب کنند این گونه نیست که رئیس هیات موسس نیز در شورا تصویب شود.

وی با اشاره به تعیین تکلیف هیات امناء دانشگاه آزاد نیزگفت: ۳ نفر از اعضای هیات موسس باید در هیات امناء حضور داشته باشند و یکی از این افراد باید روحانی باشد، باتوجه به اینکه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی خود رئیس هیات امناء بوده و روحانی بود بعد از فوت وی باید هیات موسس یکی از روحانیان عضو هیات موسس را جایگزین مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی کند و سپس رئیس هیات موسس انتخاب شود.