«اسلام آباد» آماده همکاری با «کابل» در جهت مبارزه با تروریسم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، ژنرال «قمر جاوید باجوه» فرمانده کل ارتش پاکستان در تماس تلفنی با «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان، ضمن اظهار همدردی با مردم این کشور به خاطر حملات تروریستی اخیر در شهرهای کابل، «قندهار» و «هلمند» اعلام کرد که آماده همکاری با افغانستان برای کنترل عبور و مرور تروریست ها در مرزهای دو کشور است.

وی پیش از این نیز ضمن پیامی از دولت افغانستان خواسته بود که برای جلوگیری از رفت و آمد تروریستها در مرزهای دو کشور همکاریهای لازم را انجام دهند.

وی افزود: اسلام آباد برای همکاری با مردم و دولت افغانستان در راستای نابودی ریشه های تروریسم عزم راسخ دارد.

باجوه همچنین گفت که دو کشور باید از اتهام زدن به یکدیگر بپرهیزند چرا که این امر صرفا سبب سوء استفاده دشمنان و ناامنی بیشتر منطقه می شود.