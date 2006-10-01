سامره و كاظميان به دنبال نخستين پيروزي/ رويارويي عنايتي با خطيبي

به گزارش خبرنگار" مهر" مسابقات فوتبال ليگ دسته اول باشگاههاي امارات از فردا ( دوشنبه ) با برگزاري سه بازي وارد هفته سوم مي شود. براساس برنامه الشباب درخانه ميزبان العين است. ياران مبعلي كه در دو هفته نخست يك شكست و يك تساوي حاصل كارشان بوده است در حالي پذيراي العين هستند كه اين تيم مدعي نيز بازيهاي فصل جاري را با شكست برابر الاهلي آغاز كرده است . مبعلي كه در دو بازي گذشته الشباب دو بار موفق به گلزني شده ، فردا نيز نقشي تاثير گذار در تيمش ايفا خواهد كرد.

الشعب ديگر تيم اماراتي كه از وجود علي سامره و جواد كاظميان در تركيب خود بهره مي برد نيز اين هفته درورزشگاه خانگي پذيراي الوحده است . نايب قهرمان فصل گذشته در فصل جاري شرايط چندان خوشايندي ندارد و با كسب نتايج ضعيف شروعي نااميد كننده داشته است . ياران كاظميان و سامره مي توانند با غلبه براين تيم نخستين پيروزي خود در فصل جاري را جشن بگيرند.

تيمهاي دبي و الاهلي برگزار كننده آخرين ديدار روز آينده هستند. ديداري كه به ميزباني دبي برگزار خواهد شد.

هفته سوم مسابقات فوتبال ليگ دسته اول باشگاههاي امارات سه شنبه شب نيز با برگزاري سه ديدار پيگيري خواهد شد. جدا از تقابل تيمهاي الجزيره و الوصل كه ميزباني الجزيره برگزارمي شود ، تيم النصر كه آرش برهاني و فرهاد مجيدي زوج خط حمله اش را تشكيل مي دهند در خانه پذيراي الفجيره خواهد بود . حاصل كار ياران برهاني و مجيدي در دو هفته اخير دو تساوي بوده و آنها مي توانند در اين بازي خانگي با عبور از سد الفجيره نخستين پيروزي خانگي خود را جشن بگيرند.

اين هفته نيز شاهد جدال رودرروي بازيكنان ايراني در پيراهن تيمهاي اماراتي خواهيم بود . رضا عنايتي كه با درخشش در تيم الامارات خود را به عنوان مدعي اصلي آقاي گلي ليگ امارات معرفي كرده به همراه حسين كعبي سه شنبه شب در خانه بايد ميزبان رسول خطيبي و مسعود شجاعي باشند. تقابل الجزيره و الامارات از آن جهت جالب توجه است كه مهاجمان تيم ملي فوتبال كشورمان در دو سوي ميدان با هم نبرد خواهند كرد. تا به حال عنايتي با زدن سه گل گوي سبقت را از خطيبي و ديگر ايراني هاي حاضر در ليگ امارت ربوده است.

برنامه هفته سوم مسابقات فوتبال ليگ دسته اول باشگاههاي امارت - دوشنبه - 10/7/85

الشباب - العين

الشعب - الوحده

دبي - الاهلي

سه شنبه 11/7/85

النصر - الفجيره

الامارات - الشارجه

الجزيره - الوصل