هزینه خدمات دهی در دانشگاه یاسوج بیشتر از دانشگاه های بزرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه یاسوج، محمودرضا رحیمی در بازدید از خوابگاه های دانشجویی افزود: عمده مشکلات صنفی دانشجویان در زمینه خوابگاه و سلف سرویس است که با برنامه ریزی در تابستان گذشته، تعمیرات اساسی، تغییر کاربری، بازسازی و جا به جایی انجام شود که ماحصل آن علاوه بر سهولت دسترسی و تردد بین واحدهای آموزشی، اداری و دانشجویی افزایش ظرفیت خوابگاه ها بود.

وی بیان کرد: افزایش ظرفیت ها وقتی متناسب با فضا نیست مشکلاتی را مختلف به وجود می آورد.

رئیس دانشگاه یاسوج بیان داشت: یکی از مشکلات دیگر این است که از ابتدا این فضاها کاربری خوابگاهی نداشته اند و مشکلات و مسایل همچنان باقی است.

رحیمی ادامه داد: پراکندگی ساختمانها در دانشگاه منجر به افزایش هزینه های دانشگاه شده است که این مورد در بقیه دانشگاهها دیده نمی شود.

وی اقدامات انجام شده در دانشگاه یاسوج را مثبت ارزیابی کرد و گفت: قدمهای خوبی برداشته شده است اما تا رسیده به نقطه ایده آل فاصله زیادی است.

رحیمی اظهار داشت: تجمیع سلف سرویس در دانشگاه به نحو مطلوبی انجام شد اما ایجاد یک آشپزخانه صنعتی یک نیاز جدی و ضروری است که این کار سرویس دهی مطلوب به دانشجویان را تکمیل کند و انتظار این است که به صورت ویژه در این مورد کمک موثر شود.

وی با برشمردن برخی از مشکلات دانشگاه یاسوج بیان داشت: انتظار می رود که با توجه به وضعیت خاص این دانشگاه کمک ویژه ای به دانشگاه یاسوج شود تا بار مسئولیت و تعهدات انجام شود که این کار در ادامه رضایت دانشجویان را درپی دارد.