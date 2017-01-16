نادر پرور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت استان کرمانشاه از نظر شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و اقدامات انجام شده توسط دامپزشکی استان در پیشگیری و مقابله با این بیماری گفت: آنفلوانزای فوق حاد پرندگان یک بیماری ویروسی قابل انتقال از طیور به انسان بوده که علاوه بر جنبه بهداشتی از لحاظ اقتصادی نیز بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: ازجمله زیان های اقتصادی این بیماری در مواقع شیوع می توان به قطع صادرات فرآورده های مرتبط با طیور، معدوم سازی گله های درگیر و بیکاری کارکنان مرغ داری‌ها اشاره کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه ادامه داد: علاوه بر خسارات اقتصادی، تبعات بهداشتی شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در جوامع انسانی نیز بی شک جبران ناپذیر است.

استان کرمانشاه چهارمین استان کشور در تشخیص ابتلا به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان بود

وی با اشاره به شیوع این بیماری در کشور یادآور شد: اخیرا تیپ جدیدی از این بیماری در کشور شایع شد که منشا آن کشور روسیه بوده و از طریق پرندگان مهاجر منتقل می شود.

پرور افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰ کشور درگیر این بیماری هستند و پرندگان ناقل ویروسی در حین مهاجرت و تماس با پرندگان وحشی، بیمای را به آنها انتقال داده و سپس طیور روستایی ودر نهایت طیور صنعتی آلوده می شوند.

وی خاطرنشان کرد: کشور ما در آبان ماه سال جاری درگیر این بیماری شد و استان کرمانشاه نیز چهارمین استان در کشور بود که در تاریخ ۱۱ آذر ماه بیماری را تشخیص داد.

شناسایی ۵ کانون شیوع آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان در استان کرمانشاه

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: اولین کانون بیماری در یکی از روستاهای بخش ماهیدشت و پس از آن در چند روستای بخش مرکزی کرمانشاه - که عمدتا نزدیک تالاب هشیلان بودند- مشاهده شد.

وی تعداد کانون های بیماری در استان را ۵ مورد اعلام کرد.

پرور اشاره ای به اقدامات اداره کل دامپزشکی استان برای کنترل بیماری داشت و گفت: به این منظور دامپزشکی استان سریعا با همکاری فرمانداری، دستگاه های مرتبط و حمایت دستگاه قضایی و انتظامی در راستای پیشگیری از انتقال و شیوع هرچه بیشتر بیماری، نسبت به معدوم سازی بهداشتی پرندگان آلوده تا شعاع یک کیلومتری کانون ها اقدام کرد.

معدوم سازی ۲۰۳۵ قطعه طیور بومی برای مقابله با آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان در استان

وی افزود: در این راستا تعداد ۲ هزار و ۳۵ قطعه طیور بومی را تا شعاع یک کیلومتری کانون ها شناسایی و معدوم کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: هم چنین مطابق با دستورالعمل های سازمان دامپزشکی در شعاع های ۳ و ۱۰ کیلومتری کانون بیماری به ترتیب تشدید مقررات بهداشتی قرنطینه ای و افزایش پایش اعمال شد.

وی تاکید کرد: خوشبختانه تاکنون بیماری در واحد های صنعتی پرورش طیور استان مشاهده نشده است.

پرور خاطرنشان کرد: همچنین برای مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان، ستاد مقابله با این بیماری به ریاست معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری و کمیته مقابله با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان ها به ریاست فرماندار تشکیل شده است.

انجام بیش از ۹۰۰۰ مورد پایش برای پیشگیری از آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان دراستان

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه در خصوص راهکارهای مقابله ای برای برخورد با این بیماری نیز گفت: متاسفانه تاکنون هیچ واکسنی برای این بیماری در دنیا کشف نشده وتنها راه مقابله با آن تشخیص و سپس معدوم سازی سریع طیور آلوده است.

وی از انجام بیش از ۹ هزار مورد پایش توسط کارشناسان دامپزشکی در استان و به منظور پیشگیری از بروز این بیماری طی مدت سپری شده از امسال خبر داد.

پرورهم چنین توصیه هایی را به مردم و مسئولان برای پیشگیری از بروز این بیماری داشت و گفت: شهروندان از خرید و کشتار مرغ زنده جدا پرهیز کنند.

وی افزود: به روستائیان عزیز نیز توصیه می شود نسبت به محدود کردن طیور خود به منظور قطع ارتباط طیور اهلی با وحشی اقدام کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه تاکید کرد: پرورش دهندگان طیور صنعتی با رعایت ضوابط امنیت زیستی از جمله کنترل ورود و خروج افراد، خودروها، نهاده های مورد استفاده و ... از بروز آنفلوانزا در گله جلوگیری به عمل آورند.

وی افزود: هم استانی های گرامی در صورت مواجهه با هرگونه تلفات طیور، موارد را به نزدیک ترین شبکه دامپزشکی اطلاع دهند.

پرور خاطرنشان کرد: اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه همچون گذشته و به صورت شبانه روزی حتی در ایام تعطیل نظارت خود را بر روند تولید گوشت مرغ و تخم مرغ اعمال کرده وهم استانی ها می توانند با تهیه این اقلام از مراکز معتبر تحت نظارت دامپزشکی از سلامت آن اطمینان خاطر داشته باشند.

وی افزود: در همین ارتباط رعایت نکات بهداشتی در هنگام کار با محصولات طیور و پخت کامل این محصولات از اصول اولیه بهداشت فردی است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: پل ارتباطی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه با مردم نیز تلفن چهار رقمی ۱۵۱۲ و یا سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ است و می توانند موارد مشکوک را از این طریق اعلام کنند.