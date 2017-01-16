۹ هزار و ۱۰۰ هکتار از موقوفات مازندران دارای سند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن بهادر یکشنبه‌شب در جلسه مشترک با اوقاف استان اظهار داشت در مدت یادشده ۸۹۰ جلد سند مالکیت کاداستری برای بیش از ۱۶ هزار رقبه و به مساحت تقریبی ۹ هزار و ۱۰۰ هکتار از املاک و اراضی موقوفات صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۳ درصد رشد داشته است.

وی از احیاء ۱۴۰ هکتار از اراضی گاوان شهرستان قائم‌شهر خبرداد و گفت: با بررسی بیشتر در سوابق مالکیت این روستا سابقه وقفیت ملک مزبور قطعیت یافت.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک مازندران با اشاره به اینکه صدور اسناد مالکیت اوقاف از تعرض وتجاوز به حریم آن‌ها جلوگیری می‌کند خاطرنشان کرد: این کار باعث افزایش بهره‌وری از املاک وقف‌شده می‌گردد که یکی از محورهای اساسی ترویج وقف و نیت اصلی واقفان است.

درادامه حجت‌الاسلام ستار علیزاده مدیرکل اوقاف وامورخیریه مازندران نیز اظهار داشت: درسال گذشته تثبیت مالکیت ۲۰ هزار هکتار از اراضی موقوفات مازندران، سبب کسب رتبه اول کشوری شده و این کار ماندگاری است که درنتیجه انگیزه معنوی ودینی، تعامل برجسته وتلاش خوب ثبت‌اسناد واملاک استان به‌دست‌آمده است.