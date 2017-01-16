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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۹:۰۰

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایلام:

سفره های زیرزمینی آب استان ایلام با کسری مواجه هستند

سفره های زیرزمینی آب استان ایلام با کسری مواجه هستند

ایلام-مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایلام گفت: سفره های زیرزمینی آب استان ایلام با کسری مواجه هستند.

ذوالفقار مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سالانه ۱۰ میلیون متر مکعب اضافه برداشت آب از دشت های ایلام وجود دارد که با نصب کنتورهای هوشمند، ۸۰ درصد معادل هشت میلیون متر مکعب هدر رفت و برداشت غیر مجاز آب مهار می شود.

وی بیان داشت: هم اکنون سفره های زیرزمینی آب استان بخاطر برداشت های بی رویه سالانه با ۱۵ میلیون مترمکعب کسری مواجه است.

مهدی زاده با اشاره به اینکه ظرفیت منابع آبی زیر زمینی استان سالانه ۳۲۰ میلیون متر مکعب است که از این میزان حدود ۲۹۵ میلیون متر مکعب آن برداشت می شود، گفت: نصب کنتورهای هوشمند ابزاری مناسب برای جلوگیری از برداشت بی رویه آب است.

وی تصریح کرد: سالانه ۹۴ سانتی متر افت منابع آب زیر زمینی در استان داریم که این میزان در بلند مدت ۶۴ سانتی متر است.

کد مطلب 3878192

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