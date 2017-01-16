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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۹:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

برگزاری دوره مشترک دانشگاه خواجه نصیر با ۴ کشور

برگزاری دوره مشترک دانشگاه خواجه نصیر با ۴ کشور

معاون بین الملل دانشگاه خواجه نصیر گفت: این دانشگاه با ۴ کشور روسیه، هلند، آلمان و کره جنوبی دوره مشترک دکتری و کارشناسی ارشد برگزار می کند.

فرهاد یزدان دوست در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از مهرماه سال ۹۶ قرار است دوره های مشترک دانشگاه خواجه نصیر با ۴ کشور روسیه، هلند، آلمان و کره جنوبی آغاز شود.

وی افزود: دانشجویانی که در این دوره ها شرکت می کنند دو مدرک تحصیلی دریافت خواهند کرد.

معاون بین الملل دانشگاه خواجه نصیر تاکید کرد: پذیرش در این دوره ها از طریق آزمون های سراسری انجام می شود.

یزدان دوست اظهار داشت: دانشجویانی که در این دوره ها پذیرفته می شوند بخشی از تحصیل خود را در دانشگاه خواجه نصیر و بخش دیگری از تحصیل خود را در یک دانشگاه خارجی می گذرانند.

وی عنوان کرد: درحال حاضر این دانشگاه با دانشگاه های کشور روسیه دوره های مشترک کوتاه مدت ۲ ماهه برگزار می کند که این دوره ها به عنوان فرصت مطالعاتی انجام می شود.

کد مطلب 3878196

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