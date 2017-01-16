مقابله با رسوخ فرهنگ غربی در جامعه نیازمند جهاد کبیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، آیت الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، با اشاره به اینکه فلسفه اصلی قیام امام حسین(ع(نیز امر به معروف و نهی از منکر بود ،گفت: امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای مهم است و امام حسین(ع) زمانیکه قیام خود را از کنار مرقد جدش آغاز کرد از این فریضتین مهم و حیاتی به عنوان هدف قیامش نام برد که اساس نهضت امام حسین(ع) است.

وی ضمن تسلیت رحلت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی عالمی فرزانه بود که این عالم فقید عمری را در خدمت به اسلام و انقلاب گذراند و تا لحظات آخر عمر هم درگیر این خدمت رسانی بود.

وی با اشاره به لزوم هوشیاری همگانی در مقابله نفود و توطئه های گوناگون دشمنان، بیان کرد: نباید اجازه داد فرهنگ غربی در زندگی ما وارد شود مقابله با رسوخ فرهنگ غربی بسیار سخت و نیازمند ایستادگی و یک جهاد کبیر است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: بسیاری از مشکلات و آسیب ها در جامعه ناشی از افراط و تفریط است و همه ما به دنبال معروفات هستیم واصول حاکم بر دستورات اسلام اعتدالی است و افراط و تفریط ندارد.

وی یادآور شد: شیطان همیشه در حال وسوسه است وسوسه های شیطانی را نباید دست کم گرفت در دوران صدر اسلام هم شیطان با وسوسه سبب گمراهی و فاصله گرفتن برخی از مسلمانان از دین و پیامبر شد.

آیت الله حسینی شاهرودی وجود انحراف و منکرات را مانع پیشرفت دانست و گفت: مظاهر شیطانی در جامعه ما هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی بسیار زیاد است و انسان را جذب می کند و افراد نیز تا حدی می توانند در مقابل آن مقاومت کنند و همه در جامعه مسئولیم در حد توان خود نسبت به از بین بردن فضای تحریک و انحراف در جامعه اقدام کنیم.

وی عنوان کرد: اگر در جامعه به رفع موارد جزیی و کم منکرات توجه نکنیم این موارد کم به مرور زمان گسترش پیدا می کند که همه در قبال آن مسئول خواهند بود چرا که در قیامت از همه به تناسب مسئولیتی که دارند سوال خواهد شد.

رئیس ستاد امر به معروف استان با بیان اهداف متعدد دشمنان برای انحراف نسل جوان و جدا کردن آنها از دین، گفت: یکی از نقشه های شوم دشمنان تغیر فرهنگ جوامع اسلامی و عوض کردن جای معروف و منکرات است آنها سعی دارند با معمولی عنوان کردن حضور دو نامحرم در کنار یکدیگر منکرات را در جامعه عادی سازی کنند.

وی افزود: همه ما موظف هستیم در مقابل منکرات ایستادگی کنیم و مقابله با منکرات جزء اولین وظایف هر مسئولی است و اگر در مقابل انحرافات ایستادگی نکنیم در زندگی اجتماعی هم دچار مشکل می شویم

آیت الله حسینی شارودی حفظ دین و حریم الهی را از مهمترین وظایف مسئولان عنوان کرد و اظهارداشت: همه ما در اجرای فریضه امر به معروف مسئولیت هایی داریم اما این مسئولیت ها به تناسب وظایف متفاوت بوده که با انجام آنها زمینه آبادانی آخرت خود را فراهم کنیم.

وی ترویج فرهنگ برهنگی را یکی از شاخصه های تمدن غربی عنوان کرد و افزود: غرب درصدد است اهداف و اصول خود را که حاکم کردن فرهنگ برهنگی است تبلیغ کند و از راهها و روش های جدید و متنوع برای رسیدن به اهداف خود بهره می برد اما اسلام سعی می کند کرامت انسانی را حاکم کند.

وی اظهار داشت: متاسفانه شاهد هستیم منکراتی در زندگی ها رسوخ کرده و کار به جایی هم رسیده که بسیاری از افراد نمی دانند این شیوه منکر است اما هرآنچ که خلاف دین خدا و شرع اسلام باشد منکر است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: برخی از بی عدالتی هایی مانند بحث استخدامی که هست منکر است و اگر مسئولی بداند که حق کسی ضایع شده و هیچ اقدامی انجام ندهد مرتکب یک منکر شده است.

وی بیان کرد: میزان و نوع معروفات و منکرات باید معرفی شود و از شیوه های جدید برای ترویج فریضتین امر به معروف و نهی از منکر برای مقابله با رسوخ منکرات در خانواده ها استفاده شود.