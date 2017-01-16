نشست «اهمیت احیای معماری ایرانی- اسلامی» در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین؛ حسین غیاثوند نایب‌ رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قزوین در نشست «احیای سبک معماری ایرانی- اسلامی» که در محله آخوند در امامزاده سلطان سید محمد (ع) برگزار شد با بیان اینکه معماری اسلامی نشأت گرفته از اندیشه و تفکر ماست، گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری حتی مبلمان شهری نیز باید طبق این دیدگاه ساخته و احداث شود و با متبلور شدن این اندیشه در شهر و شهرسازی امروزی به طور ملموس، می توان هویت دینی و ایرانی را به چهره شهر بازگرداند.

وی از تصویب طرح ارتقاء هویت فرهنگی شهر قزوین از طریق بهبود نما و منظر شهری با تأکید بر آموزه های ایرانی- اسلامی از طریق بهبود سیما و منظر شهری، ضرورت مشارکت مردم و رعایت پیوستهای فرهنگی و اجتماعی در کمیسیون شهرسازی شورای شهر خبر داد.

غیاثوند اضافه کرد: این طرح برای اجرایی شدن به شهرداری و سازمان نظام مهندسی قزوین ابلاغ خواهد شد.

این عضو شورای شهر افزود: با سیاست های انگیزشی، ایجابی و سلبی که در این طرح دیده شده است امیدواریم با همراهی مردم و مشارکت دستگاه ها؛ با اجرای این طرح جلوی آشفتگی های بصری موجود در شهر تا حدودی گرفته شود.

وی با بیان اینکه معماری ایرانی_اسلامی باید به یک گفتمان و باور عمومی تبدیل شود، گفت: فرهنگ‌سازی مهم‌ترین موضوع برای اجرای طرح ارتقای هویت فرهنگی شهر قزوین از طریق بهبود نما و منظر شهری طبق آموزه‌های دینی است.

غیاثوند افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری حتی مبلمان شهری نیز باید طبق بر اساس سبک معماری ایرانی - اسلامی احداث شود و با متبلور شدن این اندیشه در شهر و شهرسازی امروزی به طور ملموس، می توان هویت دینی و ایرانی را به چهره شهر بازگرداند.

وی اظهار کرد:بر همین اساس ضرورت دارد، کارشناسان و متخصصان، معماری اسلامی ایرانی را در شهر تبیین و اجرا کنند تا چنین امری که تا به امروز، در میان مردم به درستی فرهنگ‌سازی نشده است در بین شهروندان، به اندازه‌ای نهادینه شود که بتواند مبدل به یک باور عمومی شود.