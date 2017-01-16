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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۹:۲۲

با تشخیص به موقع؛

فناوری جدید تصویربرداری جان بیماران را نجات می دهد

فناوری جدید تصویربرداری جان بیماران را نجات می دهد

با استفاده از یک فناوری جدید، جزئیات در تصاویر ثبت می شود و می تواند جان مبتلایان به بیماری های صعب العلاج را نجات دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، فناوری یاد شده مشاهده نشانه های بیماری های مختلف را در بدن انسان ممکن کرده و تشخیص پزشکی را با سهولت و دقت بیشتری ممکن می کند.

فناوری یاد شده که HySP  یا  Hyper-Spectral Phasor نام گرفته، با ارتقای یک فناوری قدیمی عکسبرداری پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجا که مولکول های مختلف در صورت تابش نور با طول موج های متفاوت در رنگ های مختلفی ظاهر می شوند می توان با تابش چنین نوری و ترکیب لایه های مختلف تصاویری که بدین شکل تهیه شده اند تصویری کامل از میزان سلامت مولکول های اجزای بدن انسان به دست آورد.

البته تهیه این تصاویر کاری وقت گیر است که به آهستگی انجام می شود. اما با استفاده از یک الگوریتم جدید رایانه ای تهیه این تصاویر سریع تر و با سهولت بیشتری انجام می شود.  

همچنین با تهیه عکس های متفاوت از یک بخش خاص بدن و مقایسه این عکس ها در گذر زمان می توان از تغییرات ارگان های بدن مطلع شد و موارد مشکوک را تشخیص داد. با استفاده از این روش تشخیص بیماری ها به خصوص در مراحل آغازین شکل گیری تسهیل می شود و این امر مقابله با آنها را ساده تر می کند. همچنین با این روش می توان درک بهتری از نحوه رفتار عوامل بیماری زا پیدا کرد.

محققان می گویند استفاده از این شیوه می تواند جایگزین فرایندهای گران قیمت و وقت گیر عکاسی و اسکن هایی شود که با دشواری از بدن انسان تهیه می شود و کاربرد آن معادل با انجام ۱۸ آزمایش جداگانه پزشکی و تریکب یکباره آنها خواهد بود. استفاده از این فناوری فعلا در مرحله آزمایشی است.

کد مطلب 3878208

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