محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۲ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۰۶ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۴ مورد منجر به عملیات شده، ۱۰ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۴۷ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۲ مورد آتش سوزی شامل انفجار گاز در خضر و حریق لاستیک در میدان سپاه بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل عملیات امداد و نجات فرد سقوط کرده در چاه آسانسور در سیلو و عملیات امداد و نجات در حادثه واژگونی خودرو در میدان بعثت توسط آتش نشانان به انجام رسید.