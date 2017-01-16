پارک جنگلی سرچشمه در زمستان رونق گرفت/ چشمه پارک جوشان شد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: در چهارمحال و بختیاری مناطق گردشگری بسیاری وجود دارد که مسافران و گردشگران زیادی در فصول مختلف از آنها بازدید می کنند و زمانی را در آنها می گذرانند و از زیبایی های آن لذت می برند.

یکی از مهمترین مناطق گردشگری استان چهارمحال و بختیاری که سالانه پذیرای هزاران گردشگر است پارک جنگلی سرچشمه(استخر) فرخ شهر است که به واسطه جذابیت های بالای گردشگری مسافران و گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند.

این پارک جنگلی در پی وجود یک چشمه بزرگ جوشان در منطقه بالای پارک ایجاد شده که این چشمه در زمان های قدیم یکی از بزرگ ترین چشمه های جوشان این استان به شمار می رفته است.

پارک جنگلی سرچشمه فرخ شهر به واسطه داشتن امکانات و نزدیکی به شهر و نزدیک بودن به مرکز استان و داشتن مناظر طبیعی و گردشگری بسیار زیبا همیشه مورد توجه گردشگران بوده است و در ایام تعطیل در پی ورود گردشگر به یکی از پر مسافرترین مناطق گردشگری استان تبدیل می شود.

کم شدن بارش ها و خشکسالی موجب کم شدن آب چشمه و نهایتا خشک شدن کامل چشمه در تابستان سالجاری شده بود.

در حال حاضر جوشان شدن چشمه اصلی این پارک جنگلی و جاری شدن آب چشمه در جوی های این پارک جنگلی در کنار صدای پرندگان مناظر زیبا و خاطره انگیزی را در این پارک ایجاد کرده است.

مهدی حیدری چالشتری عنوان کرد: پارک جنگلی سرچشمه فرخ شهر زیباترین پارک جنگلی شهرستان شهرکرد است که در همه فصل های سال زیبایی خاصی دارد.

مهدی حیدری چالشتری عنوان کرد: نزدیکی به بزرگ ترین سکونت های استان چهارمحال و بختیاری از ویژگی اصلی این پارک جنگلی به شمار می رود.

وی عنوان کرد: هنگامی که افراد وارد این پارک جنگلی می شوند و از آرامش برخوردار می شوند و قدم زدن در این پارک جنگلی بسیار لذت بخش است.

وی با اشاره به امنیت بالای این پارک جنگلی، تاکید کرد: داشتن امکانات مناسب از ویژگی های اصلی این پارک جنگلی به شمار می رود.

رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پارک جنگلی سرچشمه یکی از زیباترین محیط های گردشگری در این استان به شمار می رود که سالانه پذیرای مسافران و گردشگران بسیاری از داخل استان و استان های اصفهان، خوزستان و... است.

سید عبدالرحیم موسوی عنوان کرد: چشمه این پارک جنگلی که در تابستان خشک شده بود دوباره جوشان شده و آب چشمه در این پارک جنگلی جریان پیدا کرده و زیبایی گردشگری این پارک جنگلی را چندین برابر کرده است.

وی با اشاره به جذابیت های گردشگری پارک جنگلی سرچشمه، عنوان کرد: در کنار این پارک جنگلی موزه مردم شناسی فرخ شهر دایر شده است که از ظرفیت های این پارک جنگلی به شمار می رود.

وی عنوان کرد: شهرداری در راستای توسعه این پارک جنگلی تلاش های بسیاری انجام داده و تلاش کرده ارائه خدمات در این پارک جنگلی روز به روز بهتر شود.

رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر بیان کرد: قرار گرفتن این پارک جنگلی در کنار منطقه حفاظت شده تنگ صیاد از ظرفیت های دیگر این پارک جنگلی به شمار می رود.

وی عنوان کرد: ارائه خدمات مطلوب و مناسب در این پارک جنگلی رضایت مسافران و گردشگران را در پی داشته است.

نزدیکی به رستوران، فروشگاه، استخر شنا و مغازه های سطح شهر از دیگر ویژگی ها و امکانات اصلی این پارک جنگلی به شمار می رود.

مسافران و گردشگرانی که علاقه مند به بازدید و گشت و گذار در این پارک جنگلی هستند می توانند به شهر فرخ شهر استان چهارمحال و بختیاری که در مسیر ارتباطی اصفهان - شهرکرد قرار گرفته است سفر کنند و با دنبال کردن تابلوهای این پارک جنگلی که در خیابان های این شهر نصب شده به پارک جنگلی سرچشمه برسند.