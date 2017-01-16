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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴

معاون راهداری اداره کل حمل و نقل و راهداری استان زنجان:

راه ارتباطی ۵۰ روستای زنجان بازگشایی شد

راه ارتباطی ۵۰ روستای زنجان بازگشایی شد

زنجان-معاون راهداری اداره کل حمل و نقل و راهداری استان زنجان گفت: با توجه به بارش برف راه ارتباطی ۵۳ روستا در استان زنجان مسدود بود که با تلاش راهداران راه ارتباطی ۵۰ روستا بازگشایی شد.

جواد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر  افزود: با توجه به بارش برف  و کولاک طی روز گذشته در استان زنجان راه ارتباطی ۵۰ روستا در استان مسدود بود که با تلاش راهداران راه ارتباطی ۵۰ روستا بازگشایی شد. 

وی اظهار کرد: در حال حاضر راه ارتباطی ۳ روستا در شهرستان ماهنشان مسدود است که با تلاش راهداران به زودی بازگشایی می شود. 

معاون راهداری اداره کل حمل و نقل و راهداری استان زنجان گفت: با بارش برف ۵۰ اکیپ راهداری به حالت آماده باش در آمدند و در حال برف روبی و یخ زدایی محورهای اصلی و روستایی هستند. 

یوسفی تاکید کرد: در حال حاضر مشکلی در راههای اصلی استان زنجان وجود ندارد ولی همراه داشتن تجهیزات ایمنی و گرمایشی در تمام جاده های استان زنجان الزامی است.

وی افزود: از شهروندان زنجانی در خواست می شود از سفرهای غیر ضروری در طول شب به خصوص در محورهای کوهستانی و روستایی خودداری کنند.

یوسفی تصریح کرد: هموطنان به محض اینکه قصد مسافرت کردند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راه‌ها با خبر شوند و همچنین مسافران می‌توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ و تماس با شماره تلفن چهار رقمی ١٨١٦ از وضعیت جاده‌ها با خبر شوند.

کد مطلب 3878259

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