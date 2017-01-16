راه ارتباطی ۵۰ روستای زنجان بازگشایی شد

جواد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بارش برف و کولاک طی روز گذشته در استان زنجان راه ارتباطی ۵۰ روستا در استان مسدود بود که با تلاش راهداران راه ارتباطی ۵۰ روستا بازگشایی شد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر راه ارتباطی ۳ روستا در شهرستان ماهنشان مسدود است که با تلاش راهداران به زودی بازگشایی می شود.

معاون راهداری اداره کل حمل و نقل و راهداری استان زنجان گفت: با بارش برف ۵۰ اکیپ راهداری به حالت آماده باش در آمدند و در حال برف روبی و یخ زدایی محورهای اصلی و روستایی هستند.

یوسفی تاکید کرد: در حال حاضر مشکلی در راههای اصلی استان زنجان وجود ندارد ولی همراه داشتن تجهیزات ایمنی و گرمایشی در تمام جاده های استان زنجان الزامی است.

وی افزود: از شهروندان زنجانی در خواست می شود از سفرهای غیر ضروری در طول شب به خصوص در محورهای کوهستانی و روستایی خودداری کنند.

یوسفی تصریح کرد: هموطنان به محض اینکه قصد مسافرت کردند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راه‌ها با خبر شوند و همچنین مسافران می‌توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ و تماس با شماره تلفن چهار رقمی ١٨١٦ از وضعیت جاده‌ها با خبر شوند.