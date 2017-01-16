خسارت ۷۷ میلیارد ریالی زلزله خنج/ پیگیری قضایی پیمانکاران مقصر

حسن فیاض پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این زلزله در بخش مسکن به ۲۰۶ واحد مسکن روستایی در حد ۶۰ درصد خسارت وارد کرده که نیازمند بازسازی هستند و ۲۹ واحد نیز خسارت جزئی دیدند که در حد انجام تعمیرات باید دنبال شود.

وی افزود: میزان سرجمع این خسارتها در بخش مسکن ۵۱ میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به خسارات وارده به تاسیسات زیربنایی و سایر بخشها نیز بیان کرد: تاسیسات زیربنایی شامل راه|، سه واحد اموزشی، چهار واحد مراکز درمانی، سه واحد مسجد و پاسگاه انتظامی نیز در این حوزه آسیب دیدند که رقمی معادل 26 میلیارد و 853میلیون ریال برآورد شده است.

مدیر کل بحران استانداری فارس عنوان کرد: گزارشهای خسارات به طور کامل ارسال می شود و اقدامات لازم برای دریافت تسهیلات و همچنین کمکهای مالی لازم نیز در حال انجام است.

پیمانکاران مقصر دستگاه های دولتی مورد پیگیری قضایی قرار می دهیم

فیاض پور در ادامه سخنان خود با اشاره به تخریبهایی که در بخش ساختمان ادارات دولتی خنج نیز به وقوع پیوسته نیز بیان کرد: یک تیم ۹ نفره متشکل از دستگاه های اجرایی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه فردا به خنج اعزام می شوند تا خسارتی که به ساختمانهای دولتی وارد شده را بررسی کنند.

وی بیان کرد: در این بررسی ها چنانچه پیمانکاران این ساختمانها مقصر شناخته شدند مورد پیگیری قضایی قرار خواهند گرفت.

مدیر کل بحران استانداری فارس گفت: حتی اگر اماکن مسکونی که از تسهیلات دولتی استفاده و مبادرت به ساخت واحد کرده باشند نیز دیده شد، مقصرشناسی پیمانکاران آنها نیز صورت خواهد گرفت.

زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر صبح جمعه ۱۷ دی ماه شهر خنج در جنوب استان فارس را لرزاند که منجر به مرگ چهار نفر شد.