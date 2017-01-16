۲۷ دی ۱۳۹۵، ۹:۴۳

در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد؛

جزئیات بارندگی‌ها در لرستان/ در برخی شهرستان‌ها بارش برف داشتیم

خرم آباد - مدیر کل مدیریت بحران لرستان جزئیات بارندگی ها در این استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به جزئیات بارندگی ها در لرستان اظهار داشت: میزان بارش ها در نورآباد هفت میلی متر، الشتر شش میلی متر، رومشگان پنج میلی متر، خرم آباد پنج میلی متر، الیگودرز چهار میلی متر و پلدختر چهار میلی متر بوده است.

وی همچنین میزان بارش ها در دورود را چهار میلی متر، کوهدشت سه میلی متر، ازنا سه میلی متر و بروجرد یک میلی متر عنوان کرد و گفت: متوسط بارندگی ها در استان پنج میلی متر بوده است.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان ارتفاع برف در محل ایستگاه های هواشناسی در طول بارش این سامانه را در الیگودرز  هفت سانتی متر، نورآباد سه سانتی متر، الشتر سه سانتی متر، ازنا و بروجرد یک سانتی متر اعلام کرد و گفت: آسمان لرستان نیمه ابری به تدریج صاف بوده و تا کنون هیچ گونه خسارتی گزارش نشده است.

آریایی گفت: میزان برودت هوای لرستان رو به افزایش است.

