تغییر نماینده ورزشکاران/ خدابخش جایگزین سعید احمدی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود سعید احمدی به همراه امیرمهدیزاده به عنوان نماینده ورزشکاران مرد در مجمع انتخابات فدراسیون کاراته شرکت کنند، عصر روز دوشنبه مهدی خدابخش جایگزین سعید احمدی شد.

سعید احمدی به دلیل حضور در یک تورنمنت بین المللی در ایران حضور ندارد. سجاد گنج زاده، بهمن عسگری و ذبیح الله پورشیب نیز به همین دلیل خارج از ایران به سر می برند. بر همین اساس از سوی فدراسیون، مهدی خدابخش به عنوان نماینده دوم ورزشکاران انتخاب و معرفی شد.

خدابخش جوان با آتیه کاراته ایران در یک سال گذشته عملکرد بسیار خوبی در تیم های امید و بزرگسالان کشورمان داشته است و در رقابتهای جهانی اتریش نقش تاثیرگذاری در کسب مدال طلای جهان داشت.

در مجمع فدراسیون کاراته روسای هیات ها، نمایندگان ارگانها و سازمانها، امیر مهدی زاده و حمیده عباسعلی به عنوان نماینده ورزشکاران، محمدعلی مردانی به عنوان نماینده داوران، غلامرضا دباغیان به عنوان نماینده مربیان و دانشگاه آزاد اسلامی به همراه مقاومت بسیج به عنوان نماینده باشگاه ها حضور خواهند داشت.

رئیس آینده فدراسیون کاراته امروز سه شنبه بعد از برگزاری جلسه مجمع انتخاباتی، انتخاب خواهد شد.