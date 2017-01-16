پروژه های درمانی استهبان و نی ریز بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان استهبان با زیربنای ۳۸۰ مترمربع و برخورداری از هشت تخت به بهره برداری رسید.

اعتبار هزینه شده برای راه اندازی این بخش ۱۰ میلیارد ریال بوده که ۵۰۰ میلیون ریال برای تجهیزات و ما بقی نیز در احداث ساختمان هزینه شده است.

بخش دیالیز بیمارستان استهبان با ۶ تخت فعال آغاز به کار کرده و به زودی نیز ۲ تخت دیگر به آن اضافه می شود.

افتتاح بخش زایشگاه و اتفاقات بیمارستان نی ریز

به گزارش خبرنگار مهر، بخش اتفاقات بیمارستان نی ریز که شامل اتاق تریاژ، اتاق پزشک، سالن انتظار و تزریقات است دارای ۳۰۰ متر مساحت بوده که برای ساخت آن بیش از ۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

برای زایشگاه جدید این بیمارستان نیز با برخورداری از اتاق نوار قلب نوزاد، اتاق مادران و غیره ۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است.