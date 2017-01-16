پیشنهاد ایران برای قانون جدید فدراسیون جهانی فوتبال هفت نفره

بهروز برجسته در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فدراسیون جهانی فوتبال هفت نفره قصد دارد زمینه را برای مشارکت ورزشکاران زن در این رشته فراهم کند، گفت: بر همین اساس این فدراسیون قانونی وضع کرده مبنی بر بلامانع بودن حضور ورزشکاران زن در ترکیب تیم های مردان برای حضور در مسابقات مختلف؛ این قانون اما با مجموعه ورزش معلولان ایران به لحاظ منقطی و ارزش های اخلاقی منافات دارد و به همین دلیل رایزنی هایی را در این زمینه در دستور کار قرار داده ایم.

وی تصریح کرد: البته علاوه بر ایران هستند کشورهای دیگری هم با پذیرش و اجرای این قانون مشکل دارند. بر همین اساس کمیته ملی پارالمپیک همزمان با فدراسیون جهانی فوتبال هفت نفره، با این دسته کشورها نیز وارد مذاکره شده است تا شاید بهتر بتوان نتیجه گرفت.

معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک در مورد اقدامات انجام شده در این زمینه توضیح داد و خاطرنشان کرد: فعلا از باب دوستی وارد شده ایم، با دوستان مان در فدراسیون جهانی فوتبال هفت نفره ارتباط گرفته ایم و نظرات مان را با آنها در میان گذاشته ایم. به هر حال فوتبال رشته ای خشن و سنگین است. در چنین رشته ای امکان آسیب دیدن زنان بیشتر است. منطقی و عقلانی نیست که ورزشکاران زن و مرد فوتبال هفت نفره با هم کلاس بندی شوند و در کنار هم بازی کنند.

«هدف کمیته ملی پارالمپیک از انجام رایزنی ها ملغی کردن قانون مورد نظر است؟»، این مقام مسئول در کمیته ملی پارالمپیک در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: به هر حال این قانونی است که تصویب و ابلاغ شده است. ما به دنبال این هستیم که حداقل در اجرای آن تغییراتی ایجاد کنیم که برای فوتبال هفت نفره ایران مشکل ساز نشود. پیشنهاد ما این است که این قانون یعنی استفاده از ورزشکاران زن در ترکیب تیم مردان را برای رده های سنی جوانان اجرا کنند که احتمال آسیب دیدگی در آنها کمتر است نه رده سنی بزرگسالان؛ اجرای این قانون در این رده سنی اصلا به صلاح نیست. ما از این باب وارد مذاکره شده ایم و امیدواریم که نتیجه هم بگیریم.

بهروز برجسته در پایان در مورد اینکه چقدر به کسب نتیجه امیدوار هستید و در صورت حاصل نشدن نتیه موردنظر چه تصمیمی برای فعالیت های فوتبال هفت نفره ایران اتخاذ خواهد شد، گفت: باید ببینیم کشورهای دیگر چقدر در این زمینه ورود می کنند و مشارکت خواهند داشت. فعلا رایزنی های مان را به صورت دوستانه ادامه می دهیم و امیدواریم نتیجه مورد نظر به دست بیاید تا خطری متوجه فعالیت های فوتبال هفت نفره ایران نشود.