دربی استقلالی ها در ورزشگاه خالی/ تراکتور به تیم فیروز کریمی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم از رقابت‌های لیگ برتر امروز و با انجام سه بازی در شهرهای تبریز، قم و تهران آغاز می‌شود که در حساس ترین این بازی‌ها تراکتورسازی میزبان صنعت نفت و استقلال تهران در غیاب هوادارانش میزبان همنام خوزستانی خود خواهد بود.

* تراکتورسازی - صنعت نفت؛ پیروزی به امید لغزش رقیب

تقابل مربیان سابق استقلال در نقش سرمربیان دو تیم تراکتورسازی و صنعت نفت می‌تواند جذابیت های خاص خودش را داشته باشد. دو تیم پر هوادار، قدیمی و ریشه دار کشور که با شرایطی متفاوت امروز به دیدار هم می‌روند.

تراکتورسازان مثل هفته گذشته باید بازی خود را ببرند تا ولو شده به صورت موقتی به صدر جدول رفته و در انتظار لغزش رقیب اصلی خود پرسپولیس بنشینند تا بلکه صدر جدول را به خود اختصاص دهند.

فیروز کریمی هم کارش با صنعت نفت را با پیروزی آغاز کرد، می‌داند تکرار نتیجه‌ای که در خانه مقابل صبا گرفت در تبریز برابر تراکتورسازی بسیار سخت و حتی بعید است. هدف شاگردان قلعه‌نویی از پیروزی در این بازی رسیدن و احتمالا ماندگار شدن در صدر جدول است و هدف شاگردان فیروز کریمی از پیروزی در این بازی، تثبیت جایگاه خود در میانه جدول و این که با این امتیازات از انتهای فصلی پر اضطراب و پر استرس دور باشند.

* صبا قم - پیکان؛ گودبای پارتی صمد آقا در قم

احتمال این که صمد مرفاوی آخرین حضورش روی نیمکت تیم صبا را در این بازی تجربه کند زیاد است. وی که در تعطیلات نیم فصل یکبار از سمت خود در این تیم استعفا داد اما بعد از مشخص شدن جانشینش پشیمان شد و به تیم بازگشت، نیم فصل دوم را هم با شکست آغاز کرد تا برای مدیران صبا مسجل شود که اتفاق خاصی در این تیم نیفتاده و چیزی تغییر نکرده است.

به جز مدیران صبا، هواداران این تیم هم امیدی به ادامه راه با صمد مرفاوی ندارند و این روزها در قم افکار عمومی موافق ادامه همکاری باشگاه با مرفاوی نیست. تنها راه ابقای صمد در صبا، پیروزی برابر میهمانی است که در این فصل خوب نتیجه گرفته است.

جلالی توانسته موقعیت پیکان در بالای جدول را تثبیت کند و قصد ندارد برابر تیمی که تنها یک پیروزی در شانزده بازی گذشته‌اش داشته، امتیاز از دست بدهد تا موقعیتش در بالای جدول به خطر بیفتد.

* استقلال - استقلال خوزستان؛ دربی آبی‌ها بدون تماشاگر

یکی از حساس ترین دیدارهای امروز بین دو تیم همنام تهرانی و خوزستانی انجام می‌شود. جایی که استقلال جان گرفته و تا حدودی صعود کرده در جدول برای حفظ روند رو به رشدش باید از سد تیم سخت کوش و همنام خوزستانی‌اش به سلامت عبور کند. تیمی که به واسطه موقعیت نه چندان مناسبش در جدول محکوم به پیروزی در این بازی خارج از خانه است.

قطعا چهره ویژه این بازی کسی نیست جز آرش افشین، مهاجم تیم استقلال خوزستان که بعد از جدایی از آبی پوشان تهران خیلی زود به این تیم رسید. غایب بزرگ استقلال تهران در این بازی هم به جز امید ابراهیمی، هواداران این تیم هستند که با حکم کمیته انضباطی مجوز حضور در ورزشگاه و همراهی کردن تیم شان را ندارند.

شاگردان علیرضا منصوریان که پیروزی در این بازی از نان شب هم برای آنها واجب تر است، اگر تحت تاثیر نقل و انتقالات پر سر و صدای تیم شان نباشند و بدون توجه به اتفاقات یکی دو روز گذشته به میدان بروند، شانس این را دارند که پیروزی هفته گذشته شان مقابل نفت را مقابل میهمان خود تکرار کنند.

شاگردان پور موسوی نیز هنوز نتوانسته‌اند به بازی بدون رحیم زهیوی که بی‌تردید بهترین بازیکن شان بود عادت کنند و خود را با شرایط جدید وفق دهند. خلاء این بازیکن در جمع آبی‌های اهواز به خوبی مشهود است.