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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۷

صبح روز جاری؛

تصادف مرگبار در محور ساوه-همدان ۴کشته و ۵مجروح برجای گذاشت

تصادف مرگبار در محور ساوه-همدان ۴کشته و ۵مجروح برجای گذاشت

ساوه- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان ساوه گفت: صبح امروز برخورد سه دستگاه خودرو در محور ساوه - همدان چهار کشته و پنج مجروح برجای گذاشت که حال دو تن از مجروحان وخیم است.

نعمت الله عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سانحه دلخراش ساعت ۹روز دوشنبه در کیلومتر ۹۰ جاده قدیم ساوه- همدان به وقوع پیوست که طی آن سه دستگاه خودروی خاور، پراید و سمند با یکدیگر برخورد کردند.

وی افزود: به دنبال این حادثه و تماس مردمی با مرکز پیام شهرستان ساوه، بلافاصله نیروهای اورژانس جاده ای نوبران و غرق آباد به صحنه حادثه اعزام شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان ساوه خاطرنشان ساخت: چندتن از مصدومان این حادثه در خودروها گرفتار شده بودند که نیروهای هلال احمر قیطانیه نیز برای کمک به رهاسازی مصدومان، به محل تصادف اعزام شدند.

عزیزی تصریح کرد: متاسفانه چهار نفر از سرنشینان این سه خودرو قبل از رسیدن نیروهای اورژانس به دلیل شدت حادثه و جراحت وارد شده در دم جان باخته بودند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان ساوه افزود: پنج مصدوم دیگر این حادثه نیز بعد از دریافت اقدامات اولیه درمان پیش بیمارستانی، به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل شدند که حال دو نفر از آنها وخیم است.

کد مطلب 3878321

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