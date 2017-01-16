تصادف مرگبار در محور ساوه-همدان ۴کشته و ۵مجروح برجای گذاشت

نعمت الله عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سانحه دلخراش ساعت ۹روز دوشنبه در کیلومتر ۹۰ جاده قدیم ساوه- همدان به وقوع پیوست که طی آن سه دستگاه خودروی خاور، پراید و سمند با یکدیگر برخورد کردند.

وی افزود: به دنبال این حادثه و تماس مردمی با مرکز پیام شهرستان ساوه، بلافاصله نیروهای اورژانس جاده ای نوبران و غرق آباد به صحنه حادثه اعزام شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان ساوه خاطرنشان ساخت: چندتن از مصدومان این حادثه در خودروها گرفتار شده بودند که نیروهای هلال احمر قیطانیه نیز برای کمک به رهاسازی مصدومان، به محل تصادف اعزام شدند.

عزیزی تصریح کرد: متاسفانه چهار نفر از سرنشینان این سه خودرو قبل از رسیدن نیروهای اورژانس به دلیل شدت حادثه و جراحت وارد شده در دم جان باخته بودند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان ساوه افزود: پنج مصدوم دیگر این حادثه نیز بعد از دریافت اقدامات اولیه درمان پیش بیمارستانی، به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل شدند که حال دو نفر از آنها وخیم است.