غلامعلی میگلینژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام تلاش خود را برای توسعه شهری بوشهر در ابعاد مختلف به کار گرفتهایم و طرحها و پروژههای متعدد و متنوعی را در نقاط مختلف شهر در دست اجرا داریم.
وی از توسعه فضای سبز به عنوان یکی از مهمترین برنامههای شهرداری نام برد و خاطرنشان کرد: افزایش سرانه فضای سبز شهر بوشهر در دستور کار است و در نقاط مختلف شهر این طرحها اجرا میشود.
شهردار بوشهر از راهاندازی دو پارکینگ مکانیزه طبقاتی با ظرفیت ۱۶ و ۲۰ خودرو در کنار مسجد جامع عطار خبر داد و بیان کرد: در صورتی که بخش خصوصی برای احداث پارکینگ عمومی مکانیزه آمادگی داشته باشد، همکاری لازم را برای واگذاری زمین به آنها خواهیم داشت.
وی با اشاره به روند مطلوب اجرای پروژه میدان غدیر در ورودی شهر بوشهر، اضافه کرد: تسریع در عملیات اجرایی پروژه روگذر تقاطع غیر همسطح آزادی نیز در دستور کار است.
میگلینژاد از تلاش برای ایجاد تحول در چهره شهر بوشهر تا پیش از فراررسیدن نوروز خبر داد و افزود: تلاش میکنیم که در ایام نوروز فضای بانشاطی برای شهروندان و مسافران نوروزی ایجاد شود.
وی به احداث سرویس بهداشتی در برخی از خیابانهای شهر بوشهر اشاره کرد و گفت: برای این پروژه اعتبار لازم پیشبینی شده و در هر قسمتی که زمین مورد نیاز موجود باشد و احداث سرویس در آن مکان ضرورت داشته باشد اقدام به احداث سرویس بهداشتی خواهیم کرد.
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