حل مشکلات اراضی پروژه گردشگری بوشهر/ تشکیل یگان حفاظت اراضی ملی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عظیمیان صبح دوشنبه در نشست بررسی وضعیت اراضی شهرهای استان بوشهر اظهار داشت: در سفری که به نقاط مختلف استان بوشهر داشتیم، مسائل و مشکلات مربوط به اراضی و محدودههای قانونی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به ارائه راهکارهای لازم برای رفع مشکلات اراضی مختلف محدوده قانونی شهر بوشهر، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مشکلات مربوط به صدور سند برای این اراضی بود که تلاش میکنیم این مشکل حل شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تصمیمگیریهای انجام شده برای رفع مشکلات اراضی دستگاههای دولتی مانند دانشگاههای خلیج فارس و آزاد، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و قرارگاه خاتمالانبیاء، افزود: حل مشکلات اراضی پروژه گردشگری بوشهر در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین از تصمیمگیری برای رفع مشکلات مربوط به طرح توسعه شهرداری دیلم خبر داد و اضافه کرد: مشکلات اراضی مناطق حاشیهای شهرهای استان بوشهر نیز مورد بررسی قرار گرفت.
عظیمیان با اشاره به اینکه دستیابی به نتیجه مطلوب در خصوص این مواد نیازمند برگزاری نشستهای مختلف در تهران با مسئولان امر است، ادامه داد: افزایش آگاهی مردم برای خرید اراضی و مسکن امری ضروری است تا سرمایه مردم به هدر نرود.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تشکیل یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن به منظور پیشگیری از زمینخواری و جلوگیری از تصرف بیتالمال خبر داد و گفت: در استان بوشهر نیز این یگان فعال شده است.
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