هضم مسائل جانبي الحاق به وزارت علوم براي دانشگاه هاي علوم پزشكي آسان نيست / جدايي دانشگاه ها از بيمارستان هاي آموزشي به سود جامعه نيست

دكتر باقر لاريجاني در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر، در خصوص تأثير طرح ادغام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با وزارت رفاه بر دانشگاه هاي علوم پزشكي افزود: هر تغيير سخت افزاري به شكل ادغام وقت زيادي را از سيستم وزارت بهداشت مي گيرد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه در صورت ادغام اين دو وزارتخانه و واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم چه مسائلي گريبانگير دانشگاه هاي علوم پزشكي خواهد شد، گفت: واقعيت اين است كه بحث واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم بحث دراز مدتي در كشور بوده و در گذشته هم اين بحث مطرح بوده كه دانشگاه هاي علوم پزشكي به دليل ارائه خدمات بخشي از انرژي خود را صرف ارائه خدمات مي كنند كه موجب دور شدن از آموزش مي شود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: اما نكته مهم اين است كه وجود بخش آموزش پزشكي در كنار بخش درماني، بخش تحقيقات و آموزش را هم در اختيار وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي قرار مي دهد.

وي اظهار داشت: اين كه اينكار به مصلحت بوده يا خير بايد در زمان خودش مورد بررسي قرار گيرد اما به نظر مي رسد با ادغام دو وزارتخانه بهداشت و رفاه، وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي با مسائل مختلفي درگير مي شوند.

لاريجاني گفت: هم اكنون بخش عمده اي از بيمارستان هاي كشور آموزشي هستند و تعداد زيادي نيرو براي آنها جذب شده كه جدا كردن آنها به سادگي امكان پذير نيست.همچنين تعدادي از نيروي انساني موجود در نظام آموزشي وابسته به دانشگاه ها شده و در آنجا مشغول به كار هستند و جداسازي آنها از نظام موجود فعاليت بسيار گسترده اي مي طلبد.

وي تأكيد كرد: آموزش پزشكي گسترش زيادي پيدا كرده و بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه ها موقعيتي دارند كه باعث شده حتي در برخي شهرها تنها يك بيمارستان و يك دانشگاه وجود داشته باشد و كل خدمات بهداشتي و درماني و آموزشي آن دانشگاه در آن يك بيمارستان انجام گيرد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: تصميم گيري براي ادغام دو وزارتخانه 3 تا 4 سال وقت وزارت بهداشت را به خودش معطوف مي كند و در شرايط فعلي اين مسئله اولويت دانشگاه ها نيست و دغدغه هاي جديدي را ايجاد مي كند.

وي اظهار داشت: به نظر مي رسد مسائل اساسي تري در دانشگاه ها وجود دارد كه بايد به آنها برسيم و در فرصت مناسب گروهي كارشناس جنبه هاي مثبت و منفي اين بحث ها را بررسي كنند.

به گزارش مهر، پس از تصويب فوريت طرح ادغام دو وزارتخانه بهداشت و رفاه در 5 مهرماه جاري در مجلس شوراي اسلامي، رئيس كميسيون آموزش مجلس اعلام كرده است به دليل حجيم شدن وزارت بهداشت، آموزش پزشكي بايد به وزارت علوم منتقل شود.