پیشرفت پژوهش در گروی آموزش است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن قاضی زاده هاشمی در بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی که صبح امروز در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار شد، عنوان کرد: برخی ها علاقه مند نیستند تلاش های این دولت را ببینند، ولی همه ما برای کشور تلاش می کنیم؛ مهم نیست دیده بشویم یا دیده شود، آنچه هست در محضر خدا و مردم ایران است.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم این مسیر پرفروغ تر ادامه پیدا کند، اظهارداشت: تصور من این است که گره هایی در حوزه سلامت و بخش آموزش باز شود. اگر این اقدام صورت گیرد، سرعت ما چند برابر خواهد شد.

وزیر بهداشت با اشاره به یکی از مشکلات حوزه سلامت اظهار داشت: در حال حاضر استقلال دانشگاه ها مهم است اما قانون هیأت امنا در دانشگاه ها به تصویب رسیده که این موضوع مورد اعتراض همه بخش های دولتی قرار گرفته است زیرا این قانون به صلاح نیست.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه این قانون مربوط به امروز هم نیست، اظهارداشت: در سال ۱۳۱۳ وقتی کشور اداره می شد، دانشگاه ها را مستقل می دیدند. این استقلال نسبی است. به نظر می رسد باید در بخش اداری و مالی به دانشگاه ها اجازه داده شود خودشان صاحب اختیار باشند و بتوانند خود را مدیریت کنند.

وزیر بهداشت اظهارداشت: امیدواریم دانشگاه ها بتوانند صاحب مدیریت، نوآوری، خلاقیت و خلق ثروت باشند و در این مسیر از گزند آسیب ها نیز به دور باشند.

وی با بیان اینکه ساختار اداره سلامت در کشور نیز با چالشی همچون چندپارچگی روبرو است، گفت: این موضوع در آموزش نیز دیده می شود که مشکلاتی را به وجود آورده است.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: در دو دهه گذشته بسیاری از مراکز آموزشی به مراکز درمانی تبدیل شده اند که این موضوع امکان فعالیت موثر اساسی و پژوهشگران را از بین برده است.

وزیر بهداشت تاکید کرد: در این دولت، رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور همه تلاش کردند علی رغم همه مشکلات کشور، یک اصلاحاتی در این خصوص صورت دهند، اما ما با تحول فاصله زیادی داریم. اگر بخواهیم پژوهش در کشور پیشرفت کند، باید آموزش، هدف اول باشد.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه می توانیم بگوییم بیمارستان آموزشی به معنای تعریف شده در کشور نداریم، اظهار داشت: همه این بیمارستان ها به بیمارستان های درمانی تبدیل شده اند.

وزیر بهداشت گفت: اگر دولت و مجلس نمی تواند امکانی را برای رفع این مشکل فراهم کند باید شرایطی فراهم آید تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این قضیه ورود پیدا کنند تا ما بتوانیم ۲۰هزار تخت آموزشی را در کشور ایجاد کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ما در کشور برترین های ملی و بین المللی داریم، گفت: اما در این چند ساله موضوع کمبود فضا، امکانات و کمبود نیروی انسانی غیر تخصصی مغفول مانده است.

قاضی زاده هاشمی افزود: باید بتوانیم در کنار استقلال دانشگاه ها، اصلاح ساختار را در نظر بگیریم و با توسعه زیرساختهای آموزشی، ارائه خدمت کنیم، بدین صورت مسیر روشن تری خواهیم داشت.

وی افزود: انتظار پژوهشگران، صیانت دولت، قوه قضائیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی از دستاوردهای آنها است.

وزیر بهداشت ادامه داد: خوشبختانه وزارت بهداشت، وزارت علوم و دانشگاه آزاد مقرراتی تدوین کرده اند تا افراد متخلف شناسایی و با آنها برخورد شود. البته که باید در این خصوص کار عمیق تری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در خارج از مرزها به دنبال بدنام کردن مراکز ما هستند، خاطرنشان کرد: بنابراین انتظار داریم همه دستگاه های مسئول کمک کنند تا این اتفاق بیافتد.

قاضی زاده هاشمی در پایان افزود: امیدواریم سال آینده کارنامه درخشان تری داشته باشیم.