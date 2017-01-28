خبرگزاری مهر، گروه جامعه- ناصر جعفرزاده: اینجا همه مردها بیکار هستند. این را معاون فرماندار شهرستان عنبرآباد می‌گوید. شهرستانی که در کنار جیرفت، کهنوج، فاریاب، قلعه گنج، منوجان و رودبار جنوب، هفت شهرستان جنوب کرمان را تشکیل می‌دهند.

اگرچه اغراق در سخنان «همت بلوچی» وجود دارد اما واقعیت به قدری دردناک است که هر شنونده ای را متاثر می کند. بیکاری در جنوب کرمان بیداد می کند. منطقه ای که روزگاری انبار محصولات کشاورزی بود و بخش زیادی از نیاز داخلی فراورده‌های غذایی را تامین می کرد، امروز در خشکسالی و بی تدبیری می سوزد.

بلوچی، معاون فرماندار شهرستان عنبرآباد که خود روزگاری تحت پوشش کمیته امداد بوده در گفتگو با مهر، معتقد است که نبود حمایت‌های دولتی در بخش‌های صنعتی لطمات زیادی را به شهرستان‌های جنوب کرمان و به ویژه عنبرآباد وارد کرده است. در حالی که شهرستان‌های شمال استان کرمان در دهه های گذشته با سرعت به سمت صنعتی شدن رفتند اما جنوب کرمان هنوز با صنعت فاصله زیادی دارد. حتی کارگاه‌های کوچک در سطح شهرستانهای جنوب کرمان کمتر مشاهده می شود.

وی ادامه می دهد: با وجود استعدادهای فراوان در عنبرآباد، این شهرستان با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می کند. در حالی که جوانان تحصیل کرده زیادی در این شهرستان وجود دارند اما نبود زمینه اشتغال سبب مهاجرت آنها به شهرستانهای اطراف شده است و آنها که مانده اند یا بیکارند یا در مشاغل غیر رسمی فعالیت می کنند. حتی جوانانی با رتبه های تک رقمی و ۲ رقمی کنکور سراسری که در دانشگاههای معتبر کشور تحصیل می کنند، آینده ای برای خود در عنبرآباد متصور نیستند.

احتمال بروز فاجعه انسانی در صورت نبود حمایت‌های دولتی در جنوب کرمان

غلامرضا حسن خانی، دستیار ویژه کمیته امداد در جنوب کرمان هم نبود صنعت در این منطقه را عامل عقب ماندگی و عدم توسعه یافتگی می داند و می افزاید: جنوب کرمان از نظر ژئوپلتیک در یک بن بست قرار گرفته است. در حالی که موقعیت بکر منطقه مکران و سواحل دریای عمان در نزدیکی جنوب کرمان واقع شده است، اما نبود راههای ارتباطی به ویژه راههای اصلی و جاده ترانزیت سبب شده است که این منطقه از نظر ارتباطی محجور واقع شود.

دستیار ویژه کمیته امداد در جنوب کرمان در گفتگو با مهر، معتقد است: احداث یک راه ارتباطی اصلی که بتواند جنوب کرمان را از این بن بست خارج کند، می تواند در شکوفایی اقتصادی منطقه بسیار تاثیرگذار باشد، هرچند احداث یک جاده ارتباطی که از بندر جاسک که به سمت شمال کرمان می رود آغاز شده است اما تا بهره برداری از آن و تاثیرگذاری اجتماعی و اقتصادی بر منطقه راه زیادی پیش رو است.

وی مسائل فرهنگی را نیز در بروز محرومیت در جنوب کرمان موثر می داند و می گوید: متاسفانه فرهنگ کار در جنوب کرمان نهادینه نشده است؛ به طوری که بسیاری از مردم به جای تمرکز روی خوداشتغالی و کارآفرینی منتظر کمک‌های دولتی و نهادهای حمایتی هستند فرهنگ کار در جنوب کرمان نهادینه نشده است؛ به طوری که بسیاری از مردم به جای تمرکز روی خوداشتغالی و کارآفرینی منتظر کمک‌های دولتی و نهادهای حمایتی هستند. عقب ماندگی منطقه در روند توسعه کشور سبب شده است تا بخش زیادی از ساکنان جنوب کرمان با مفاهیم مدرن توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی نا آشنا باشند. شرایط به گونه ایست که اگر کمک نهادهای حمایتی هم نباشد، بروز یک فاجعه انسانی در جنوب کرمان دور از انتظار نیست. مردم در این منطقه به حداقل‌های زندگی رضایت دارند و اگرچه قناعت در فرهنگ ما ستوده شده است، اما گونه افراطی آن در جنوب کرمان عامل عدم توسعه شده است. نبود مراودات مردم با ساکنان دیگر مناطق کشور یکی از دلایل رواج نیافتن فکر توسعه در منطقه است. اینجا افرادی را داریم که رفتن به زیارت امامزاده ای در ۲۰ کیلومتری روستای محل سکونت برایشان آرزوست.

۳۷۰۰ دانش آموز در جیرفت تحت پوشش امداد هستند

در جیرفت از جمعیت ۲۸۰ هزار نفری شهرستان ۱۱ هزار خانوار چیزی حدود ۳۲ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند. البته این به آن معنا نیست که دیگر ساکنان جیرفت از رفاه نبود مراودات مردم با ساکنان دیگر مناطق کشور یکی از دلایل رواج نیافتن تفکر توسعه در منطقه است برخوردارند. بسیاری از افراد وجود دارند که با وجود محرومیت، به دلیل دارا نبودن شرایط قانونی از کمک‌های امداد برخوردار نیستند.

به گفته اسماعیل امیری مدیر کمیته امداد جیرفت، آمار تحت پوشش کمیته امداد در این شهرستان با برخی استان‌ها برابری می‌کند. این افراد همه مستمری‌بگیر هستند و در موارد بسیاری هم به صورت موردی خدمات می‌گیرند.

وی در گفتگو با مهر، ادامه می دهد: ۳۷۰۰ دانش آموز در جیرفت تحت پوشش امداد هستند و هشت هزار نفر هم از بیمه این نهاد حمایتی برخوردار شده اند و فردی که بزرگترین حامی در کل کشور است، در این منطقه حدود هشت هزار نفر را تحت پوشش دارد. همچنین ۱۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی امداد هستند.

مستمری بیگرانی که کارآفرین شدند

علی رئیسی مدیر کمیته امداد در شهرستان عنبرآباد نیز در گفتگو با مهر، از اجرای ۶۷ مورد طرح خودکفایی در این شهرستان طی شش ماه ابتدای سال ۹۵ خبر می دهد و می افزاید: بیشتر این طرح‌ها در حوزه کشاورزی بوده و حمایت‌هایی در راستای ترویج اشتغال انجام شده است.

در جیرفت هم طرح‌های زیادی در راستای خوداشتغالی مددجویان کمیته امداد انجام شده است. طرح‌هایی که بیشتر آنها در حوزه کشاورزی و صنایع دستی متمرکز است و توانسته بخشی از محرومیت را از چهره جنوب کرمان پاک کند.

فریده مجازی یکی از مددجویان کمیته امداد است که توانسته با استفاده از وام‌های خوداشتغالی کسب و کاری برای خود راه اندازی کند.

این خانم کارآفرین که روزی مستمری بگیر کمیته امداد بود، امروز توانسته با دریافت وام ۱۵ میلیون تومانی کارگاه و فروشگاه صنایع دستی ای راه اندازی کند که در کنار اشتغال خود، چندین زن سرپرست خانوار دیگر را وارد چرخه اشتغال کند. در حال حاضر ۵۰ نفر به صورت مستقیم و حدود ۱۰۰ نفر به شکل غیر مستقیم در کنار این تولیدی و فروشگاه صنایع دستی مشغول به کار شده اند. قالی، تابلو فرش، گلیو و پته تنها بخشی از تولیدات خانم مجازی است که در سراسر استان کرمان و حتی در نمایشگاههای کشوری به فروش می رسد.

حامد مولایی یکی دیگر از مددجویان موفق کمیته امداد است. او توانسته در فاصله ۵ سال، از یک فرد وابسته به نهادهای حمایتی به تولیدکننده ای تبدیل شود که برای چندین نفر ایجاد اشتغال داشته باشد.

مولایی که امروز ۲۸ سال دارد و فرزند یکی از مددجویان کمیته امداد در جنوب کرمان است، در سال ۹۰ با ایده کشت توت فرهنگی مبالغی را به صورت وام دریافت کرد و سالنی با ۲ هزار متر برای کشت این محصول راه اندازی کرد. مساحت زمین زیر کشت آقای مولایی امروز به ۱۰ هزار متر رسیده و علاوه بر خودکفایی خود و خانواده، برای حدود ۳۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد اشتغال کرده است.

طرح ویژه کمیته امداد برای اشتغال زایی در جنوب کرمان

محمد امید معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد در گفتگو با مهر، با بیان اینکه حدود ۵۰۰ گلخانه در راستای ایجاد خودکفایی در خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد د جنوب کرمان در حال اجرا است، گفت این مناطق در طول سال‌های گذشته به دلیل بروز خشکسالی با مسائل زیادی مواجه شده است بنابراین برای حمایت از مردم این منطقه طرح‌های ویژه ای خواهیم داشت.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد می افزاید: در همین راستا ۴۰۰ خانواده از شهرستان قلعه گنج طی ۳ ماه گذشته خودکفا شده اند.

امید با اشاره به تفاهم نامه کمیته امداد با بنیاد علوی در راستای خوداشتغالی مددجویان جنوب کرمان، ادامه می دهد: بنیاد علوی متعهد شده است تعداد ۱۰ هزار خودرو را با تسهیلات ویژه به افراد تحت پوشش در این مناطق ارائه دهد.

نمونه هایی چون فریده مجازی و حامد مولایی زیاد نیستند. اگرچه وجود نهادهای حمایتی توانسته از رخداد یک واقعه تلخ در جنوب کرمان جلوگیری کند یا دست کم آن را به تاخیر بیندازد، اما برای رسیدگی به محرومیت این منطقه به اقداماتی بنیادی تر نیاز است.