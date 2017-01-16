جدال حساس نمایندگان ارومیه و گنبد در هفته نوزدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هشتم دور برگشت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر ایران، روز چهارشنبه با ۶ دیدار در شهرهای تهران (دو مسابقه)، ورامین، ساری، تبریز و اراک پیگیری خواهد شد.

تیم های سایپا و خاتم اردکان از ساعت ۱۵ و در نخستین دیدار هفته نوزدهم لیگ برتر در خانه والیبال تهران به مصاف یکدیگر می روند.

سایپا با ۹ برد و ۲۸ امتیاز در رتبه چهارم جدول قرار دارد و خاتم اردکان با هفت برد و ۲۲ امتیاز در جایگاه نهم است. دیدار رفت دو تیم سه بر یک به سود سایپا به پایان رسید و نارنجی پوشان در این دیدار خانگی به دنبال کسب دهمین برد خود هستند.

در یکصد و دهمین مسابقه لیگ برتر والیبال امسال تیم بانک سرمایه که با ۱۶ برد و ۴۴ امتیاز صدرنشین است، از تیم پارسه تهران میزبانی خواهد کرد. پارسه هم اکنون با ۸ برد و ۲۷ امتیاز در رتبه پنجم جدول قرار دارد.

پارسه در مسابقه رفت یک امتیاز از صدرنشین گرفت اما در این روزها شرایط این تیم با مسابقات دور رفت متفاوت است.

تیم والیبال پیکان تهران پرافتخارترین تیم این رقابت ها در هفته نوزدهم در ورامین میهمان صالحین این شهر است. پیکان تهران با ۱۵ برد و ۴۳ امتیاز در رتبه دوم جدول قرار دارد و اگر بخواهد صدرنشین شود باید در سه هفته آینده این رقابت ها فاتح میدان باشد که در دیدار هفته پایانی با بانک سرمایه، امید به شکست حریف و صدرنشینی داشته باشد. البته این شرایط در صورتی است که بانک سرمایه نیز در سه هفته آینده شکستی متحمل نشود.

صالحین ورامین با هفت برد و ۲۱ امتیاز در رتبه دهم جدول است و دیدار رفت دو تیم نیز سه بر صفر به سود پیکان تهران به پایان رسید و بازیکنان صالحین در این مسابقه به دنبال جبران نتیجه دور رفت هستند.

در چهارمین مسابقه هفته نوزدهم لیگ برتر تیم هاوش گنبد به ساری سفر می کند تا برای امید داشتن به صعود به مصاف سازمان عمران شهرداری ساری برود. عمران ساری هم اکنون با ۸ برد و ۲۳ امتیاز در رتبه هشتم جدول است و هاوش با ۴ برد و ۱۲ امتیاز در رتبه دوازدهم قرار دارد.

هاوش در صورت شکست در این مسابقه دیگر امیدش برای صعود به پلی آف را از دست خواهد داد. دیدار رفت سه بر یک به سود هاوش شد و ساروی ها در اندیشه جبران این نتیجه در این مسابقه خانگی هستند.

تیم های شهرداری تبریز و کاله مازندان در پنجمین مسابقه این هفته در سالن شهید اقدمی تبریز به مصاف یکدیگر می روند.

شهرداری تبریز با هشت برد و ۲۶ امتیاز در رتبه ششم جدول هستند و کاله مازندارن با هشت برد و ۲۵ امتیاز در رتبه هفتم است. کاله در صورت شکست تبریز صعود یک پله ای خواهد داشت.

تیم والیبال شهرداری ارومیه که هم اکنون با ۱۲ برد و ۳۵ امتیاز در رتبه سوم جدول قرار دارد، این هفته در اراک به میدان می رود و در صورت شکست شهرداری اراک صعودش به مرحله پلی آف قطعی خواهد شد.

شهرداری اراک نیز هم اکنون با پنج برد و ۱۵ امتیاز در رتبه یازدهم جدول قرار دارد و مسابقه دور رفت دو تیم سه بر صفر به سود ارومیه به پایان رسید.

برنامه کامل هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:

سایپا تهران – خاتم اردکان تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۵

بانک سرمایه – پارسه تهران تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷

صالحین ورامین – پیکان تهران ورامین، سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۶

سازمان عمران شهرداری ساری – هاوش گنبد ساری، سالن شهید رسول حسینی، ساعت ۱۶

شهرداری تبریز – کاله مازندان تبریز، سالن شهید اقدمی، ساعت ۱۶

شهرداری اراک – شهرداری ارومیه اراک، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶