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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین:

۱۱ نوع خدمات پزشکی در درمانگاه فرهنگیان قزوین ارائه می شود

۱۱ نوع خدمات پزشکی در درمانگاه فرهنگیان قزوین ارائه می شود

قزوین- مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین از ارائه ۱۱ نوع خدمات پزشکی در درمانگاه فرهنگیان خبر داد.

سالار قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح درمانگاه فرهنگیان قزوین اظهار کرد: درمانگاه فرهنگیان در ساختمانی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع و در سه طبقه در ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۹۵ در دولت تدبیر و امید افتتاح شد.

وی افزود: این درمانگاه با ارائه ۱۱ نوع خدمات در بخش های مختلفی از جمله پزشک عمومی، متخصص گوش و حلق و بینی، متخصص اطفال و کودکان، متخصص زنان و زایمان، متخصص طب سنتی، دندانپزشکی، تزریقات و پانسمان، داروخانه، جراحی سرپایی، مامایی و حجامت در حال فعالیت است و خدمات خود را به فرهنگیان و عموم مردم ارائه می دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: این درمانگاه در دو شیفت روز و شب به مراجعین خدمات ارائه می دهد.

وی تأکید کرد: توسعه درمانگاه فرهنگیان از جمله برنامه های آموزش و پرورش استان قزوین است که سعی می شود با راه اندازی بخش های مختلف پزشکی خدمات بیشتری به فرهنگیان استان ارائه کنیم.

کد مطلب 3878401

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