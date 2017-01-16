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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۹

مدیر کل آموزش و پرورش استان ایلام خبر داد:

بهبود وضعیت مدارس عشایری و روستایی استان ایلام

بهبود وضعیت مدارس عشایری و روستایی استان ایلام

ایلام-مدیر کل آموزش و پرورش استان ایلام از بهبود وضعیت مدارس عشایری و روستایی استان خبر داد.

علی بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اختصاص اعتبار به مدارسی که در سیل پارسال آسیب دیدند، ساخت سرویس بهداشتی برای ۱۰۱ مدرسه فاقد سرویس بهداشتی و کمک شهرداری ها برای نوسازی مدارس استثنایی از مصوبات شورای آموزش و پرورش استان بوده است.

وی عنوان کرد: از محل اعتبارات استانداری ۱۰ میلیون ریال برای خرید وسایل کمک توانبخشی مدارس استثنایی استان اختصاص می یابد.

بیرانوند تصریح کرد: به افراد بی سوادی که تا پایان امسال در کلاس های سوادآموزی شرکت کنند و با سواد شوند یک میلیون بن نقدی پرداخت می شود. 

مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به این که هفته شوراها ۲۴ دی آغاز می شود، گفت: هدف از تشکیل این شوراها تقویت روحیه مشورت و مشارکت همگانی است.

کد مطلب 3878418

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