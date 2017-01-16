مدیرعامل سامسونگ در یک قدمی بازداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، «جی وای لی» مدیرعامل این شرکت که یکی از بزرگترین غول های فناوری در کره جنوبی محسوب می شود، متهم شده که میلیون ها دلار رشوه به چوی سون سیل، دوست رئیس جمهور میلیون ها دلار رشوه داده است. در همین راستا دفتر دادستانی کره تصمیم دارد او را بازداشت کند. این درحالی است که لی هفته گذشته ۲۲ ساعت متوالی تحت بازجویی قرار گرفت.

دفتر دادستانی کره جنوبی مدیرعامل شرکت سامسونگ را متهم به پرداخت ۳۶.۴۲ میلیون دلار رشوه به دوست رییس جمهوری کرده است.

لی پس از فوت پدرش در سال ۲۰۱۴ میلادی ریاست سامسونگ را برعهده گرفت. او همچنین متهم به اختلاس و شهادت دروغ شده است.