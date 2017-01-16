برخی مناطق هرمزگان کلاس درس با یک یا دو دانش آموز فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آموزش و پرورش هرمزگان، دانش هاشمی پور با بیان اینکه در این استان در منطقه کوهستانی و سخت گذر روستای دِه زیارتان سندرک میناب ، مدرسه ای با یک دانش آموز دایر است، افزود: برای این دانشآموز دختر که در پایه چهارم مشغول تحصیل است یک معلم نیز مشغول خدمت است که اگر این امکانات فراهم نباشد با توجه به فاصله ۱۵ کیلومتری روستای همجوار و مشکلات رفتوآمد، این دانش آموز از تحصیل بازخواهد ماند.
وی ادامه داد: در سال تحصیلی جاری دو هزار و ۵۰۰ دانشآموز مقطع ابتدایی در ۶۸مدرسه منطقه سندرک به تحصیل اشتغال دارند که هشت مدرسه زیر پنج دانشآموز دارند.
به گفته مدیرکل آموزشوپرورش هرمزگان، علاوه بر این مدرسه یکنفره، یک آموزشگاه دیگر نیز با ۲ دانشآموز در روستای چاه خارو منطقه سندرک در پایههای سوم و چهارم ابتدایی دایر است.
هاشمی پور بابیان اینکه اولویت آموزشوپرورش فراهم کردن زمینه پوشش و دسترسی بیشتر دانشآموزان به تحصیل است، گفت: سیاست آموزشوپرورش در مناطق کمتر توسعهیافته برای فراهم کردن فرصت دسترسی همه دانشآموزان این است که در هر شرایطی و حتی برای یک نفر، مدارس را دایر نگه دارد.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به عوامل بازماندن گروهی از تحصیل، افزود: ضعف اقتصادی برخی خانوادهها از عوامل اصلی بازماندگی از تحصیل است که در این راستا توزیع کتاب و نوشتافزار رایگان میان دانشآموزان بیبضاعت را در برنامه داریم و در سال تحصیلی جاری نیز در ۲ مرحله بیش از سه هزار بسته نوشتافزار میان دانشآموزان منطقه توزیعشده است
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