به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری بخش کاکی ضمن تسلیت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام از دست اندرکاران و ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سطح شهرستان و به‌ویژه بخش کاکی تقدیر و تشکر کرد.

وی افزود: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از استوانه‌های انقلاب، نظام و از یاران امام (ره) و همگام و همراه مقام معظم رهبری بود.

مهرجو بیان کرد: هاشمی در شکل‌گیری و تدام مبارزات انقلابی و در استقرار نظام جمهوری اسلامی و تداوم آن نقش مهم و برجسته‌ای ایفا کرده است و همواره یک شخصیت برجسته در نظام بود.

وی ادامه داد: حضور باشکوه مردم در مراسم بزرگداشت وی نشان از وفاداری مردم به آرا و اندیشه آن مرحوم بود.

مهرجو با بیان اینکه مردم در انتخابات ۹۴ نیز بار دیگر وفارداری خودشان را با رای بالا نشان داده بودند، بیان کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی همواره در راستای آرمان‌های بزرگ انقلاب گام برمی‌داشت و همه چیز خود را در این مسیر فدا کرد و در منصب‌هایی که قرار گرفت به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم با آراء عمومی بود.

وی گفت: مردم نیز با شرکت باشکوه در مراسم تشیع قدردانی و وفاداری خود را به فکر و اندیشه آیت الله هاشمی رفسنجانی نشان دادند.

بهبود اشتغال و سرمایه‌گذاری

مهرجو اضافه کرد: در کنار ویژگی‌های برجسته همواره عنایت و توجه ویژه ای به نظر مردم داشتند و همواره خود را درمعرض قضاوت رای مردم می گذاشتند.

وی بیان کرد: طی سنوات گذشته با تشدید تحریم های ظالمانه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داند در مسیر توسعه کشور اخلال ایجاد شد و در فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی مشکل ایجاد شد.

مهرجو یادآور شد: با روی کار آمدن دولت تدبیر وامید در سال ۹۲ موفقیت های خوبی در بخش های مختلف بویژه هسته ای با هدایت و راهبری مقام معظم رهبری، ایستادگی ملت شریف ایران و تدبیر رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده کسب و توافقی که حاصل شد گشایش هایی در برخی بخش ها ایجاد شد.

وی اضافه کرد: با تصویب برجام حقایت نظام به اثبات رسید و پروژه ایران هراسی که دست پخت رژیم صهینویستی و سازمان‌های جاسوسی غربی و مرتجع عرب بود با شکست مواجه ساخت و بازارهای بین المللی روی کالاهای ایرانی گشوده شد و سهم ایران در بازار جهانی نفت احیاء شد.

مهرجو خاطرنشان کرد: با اجرای توافق بخشی از تحریم های ظالمانه برطرف شد و قطعا آثار آن بتدریج در ابعاد مختلف ظاهر می‌شود.

فرماندار دشتی با بیان اینکه بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی یک مشکل فراگیر است، گفت: باید اشتغال را در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ببینیم.

لزوم انعکاس خدمات دولت

وی با تاکید بر اینکه دولت در راستای خدمت به مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌ورزد، یادآور شد: نارکارآمد جلوه دادن خدمات نظام، دولت و ایجاد نا امیدی در بین مردم از اهداف دشمنان است که متاسفانه عده‌ای خواسته یا ناخواسته در این مسیر حرکت می‌کنند.

مهرجو بیان کرد: بر همه ما فرض است که مردم را امیدوار کنیم و دستاوردهای نظام را به مردم انعکاس بدهیم و دهه فجر بهترین فرصت برای این کار است که می‌طلبد مدیران اهتمام ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.

وی با تقدیر از تلاش‌های استاندار بوشهر گفت: در حوزه توسعه زیرساخت‌های استان به خصوص توسعه منابع آب، گردشگری و تکمیل آزاد راه‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته است و استاندار همواره تاکید دارد سرمایه‌گذاری متناسب با ظرفیت و مزیت آن شهرستان صورت گیرد و با محیط زیست منطقه سازگار باشد.

مهرجو تصریح کرد: به موازت اقدامات صورت گرفته در سطح استان توجه خوبی به زیر ساخت‌ها به ویژه راه‌ها، آب و غیره با عنایت استاندار دولت صورت گرفته است.

پوشش کامل گاز رسانی در کاکی

وی اضافه کرد: در سطح شهرستان نیز در راستای صیانت از منابع در کنار احداث سدهای خاکی و بندهای ملاتی عملیات اجرایی دو سد دشت پلنگ وباغان آغاز شده که ضمن تثبیت اشتغال در بخش کشاورزی نقش بسزایی نیز در تقویت سفره های زیر زمینی دارد.

مهرجو به اعتبارات عمرانی بخش کاکی اشاره کرد وافزود: در سال ۹۴ بالغ بر ۹۶ میلیارد ریال معادل ۲۸ درصد و امسال نیز ۱۲۲ میلیارد ریال معادل ۳۰ درصد اعتبارات عمرانی شهرستان به پروژه‌های عمرانی بخش کاکی اختصاص داده شده است.

فرماندار دشتی با تاکید بر اینکه برای تمامی پروژه های عمرانی شهرستان موافقتنامه تعریف شده است، گفت: در چند سال اخیر با اقدامات صورت گرفته پوشش گاز رسانی در بخش کاکی به صد درصد رسیده است.

نوسازی شبکه برق شهری و روستایی

وی از توسعه و نوسازی شبکه برق شهری و روستایی در این بخش خبر داد و اظهار کرد: در این مدت خدمات بهداشتی و درمانی بخش کاکی توسعه پیدا کرده هر چند تا نقطه مطلوب فاصله است ولی تلاش داریم این فاصله ها را کاهش دهیم.

مهرجو با بیان اینکه تلاش داریم پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل کنیم، افزود: به‌حمد الله باهمدلی و همراهی خوبی که بین همه مسئولین شهرستان وجود دارد اقدامات خوبی در سطح شهرستان شاهد هستیم و خروجی آن خدمت بی منت به مردم است.

وی همچنین از افتتاح سالن ورزشی روستای زیارت ساحلی در آینده نزدیک خبر داد.