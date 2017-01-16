به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، یکشنبه شب همزمان با شصت ویکمین سالگرد مجاهد انقلابی شهید نواب صفوی، آیین بزرگداشتی با حضور فعالان و نخبگان فرهنگی مشهد در تالار قدس کتابخانه مرکزی حرم مطهر رضوی برگزار شد.

در این همایش حجت الاسلام حیدر مصلحی ضمن قدردانی از آستان قدس رضوی برای برگزاری این یادواره گفت: اکنون برای برخی از جوانان این سوال پیش می آید که چه لزومی بر برگزاری یادواره شهدا و گذشتگان وجود دارد؟ چرا باید در عصر حاضر درباره گذشته بحث کنیم؟

وی در پاسخ به این سوال اظهار کرد:‌ یکی از مهمترین وظایف انسان برای رسیدن به هدف و سعادتمندی توجه به تاریخ گذشتگان است، توجه به تاریخ از اساس، مبنای قرآنی دارد، زیرا بیش از یک سوم آیات قرآن درباره تاریخ گذشتگان نازل شده است.

وزیر سابق اطلاعات ادامه داد: قرآن کریم در بیانات تاریخی خویش، بیشترِ اتفاقات زمان یهودیان را بیان و سیر تکامل و تنزل آنها را تجزیه و تحلیل می کند تا برای دیگران مایه عبرت قرار بگیرد.

حجت الاسلام مصلحی کتاب قرآن را منشورِ جامعِ هدایت معرفی و ابراز کرد: این کتاب عظیم، اسباب هدایت بشری را در قالب های متنوع بیان کرده و در تجزیه و تحلیل های خود، سه مطلب را مورد تاکید قرار داده است که شامل تعقل،‌ عبرت گیری و تحریک احساسات می شود.

وی ادامه داد: تعقل و تفکر در تاریخ به انسان کمک می کند تا به عمق سعادت‌مندی و شقاوت در امت های مختلف پی ببرد و از آنها عبرت بگیرد.

وزیر سابق اطلاعات کشور درباره شخصیت شهید نواب صفوی گفت: ویژگی ناب شهید والا مقام؛‌ نواب صفوی این بود که از انقلابی گری و اسلام خواهی به عنوان ابزار برای رسیدن به هدف های شخصی استفاده نکرد او اسلام را برای ایجاد حکومت اسلامی در سطح جهان می خواست.

وی اذعان داشت: شهید نواب صفوی برای ایجاد حکومت اسلامی مرز نمی شناخت و در مصر، ‌نجف،‌ الازهر و ایران به دنبال ایجاد حکومت اسلامی و توسعه آن بود.

وی در ادمه سخنانش گفت: وقتی امام در سال ۵۷ با آیت الله خزعلی ملاقات کردند به ایشاند گفتند: «من به ایران آمدم تا سه هدف را دنبال کنم» که شامل ایجاد حکومت اسلامی در ایران، بیداری اسلامی در جهان و زمینه سازی ظهور حضرت مهدی(عج) می شود.

حجت الاسلام مصلحی تصریح کرد: اکنون نیز تمام این سه هدف امام راحل با وجود رهبر معظم انقلاب و مردم ولایتمدار در حال تحقق است.

وی در پایان با اشاره به نزدیکی ایام انتخابات و بحث نفوذ دشمن گفت: دشمن با تحلیل و بررسی فتنه ۸۸ به این نتیجه رسید که باید افزون بر قشر متوسط به بالای کشور، از دیگر افراد نیز استفاده کند لذا طرح نفوذ خود را برای نخبگان، ‌اقشار مردم و مسئولان برنامه ریزی کرده است که با ولایتمداری ملت ایران این توطئه آنها نقش برآب می شود.

یادآور می شود در ابتدای مراسم شصت و یکمین سالگرد شهید نواب صفوی با حضور حجت الاسلام و المسلمین مصلحی؛‌وزیر سابق اطلاعات کشور،‌ حجت الاسلام و المسلمین سید جلال حسینی؛‌معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی و سید وحید موسویان؛‌دبیر جبهه فکری فرهنگی انقلاب اسلامی خراسان رضوی از کتاب «شباهنگ انقلاب اسلامی» شامل۵۰ خاطره از شهید نواب صفوی است رونمایی شد.