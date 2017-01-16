تلف شدن یک قلاده ماده پلنگ درمنطقه شکار ممنوع دیلمان- درفک سیاهکل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت از محیط زیست گیلان جعفر میرزایی اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر مشاهده لاشه یک قلاده پلنگ در منطقه شکار ممنوع دیلمان - درفک کارشناسان این اداره به محل اعزام شدند.

وی افزود: براساس مشاهدات و کالبد شکافی لاشه، مشخص شد که بخشی از بدن پلنگ دریده و خورده شده است.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست سیاهکل با بیان اینکه همچنین آثار خون و گازگرفتگی نیز بر روی گردن حیوان مشاهده می شد، گفت: با توجه به اینکه آثار سوراخ شدگی در ناحیه گردن، گلو و سینه و علایم خفگی کاملا مشهود بود بر اساس اظهار نظر کارشناس حیات وحش اداره کل نتیجه گیری شد که این ماده پلنگ جوان بر اثر درگیری با یک پلنگ قوی تر دچار این جراحات و تلف شده است.

وی خاطرنشان کرد: طی چند روز گذشته در فضای مجازی عکس های این پلنگ منتشر شده و علت تلف شدن آنرا درگیری پلنگ با گراز مطرح کرده اند که با معاینات دقیق تر این نظریه رد شده است.

میرزایی تصریح کرد: گرازها از عمده طعمه های مورد علاقه پلنگ ها به شمار می آیند که بدلیل فیزیک بدنی خاص خود قادر به نبرد با پلنگ نیستند.